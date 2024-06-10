6 интересных фактов, почему нужно смотреть Евро-2024

Считанные недели остались до футбольного праздника под названием Евро-2024. Начала турнира ожидают буквально везде. И этому есть свои причины: все ждут красивых голов и сенсационных результатов.

Стоит отметить, что есть вещи, которые повторяются чуть ли не на каждом топ-турнире, однако от этого интерес не снижается, а, наоборот, повышается. Ведь именно они (тенденции) и становятся катализатором интриг. В данном материале мы разберём шесть тенденций, которые повторяются едва ли не на каждом европейском форуме.

Тёмная лошадка

Практически на каждом топ-турнире находится «тёмная лошадка», которая очень далеко заходит. За последние 36 лет исключений было всего два. Это Евро-2012 и европейский форум в 2000 году.

В 36-летний расчёт я взял ещё и мировые первенства. Но раз речь о чемпионате Европы, то примеры мы будем брать с него – ведь там сенсационных случаев очень много.

Все помнят, как на предыдущем Евро удивили датчане, которые в полуфинале уступили англичанам лишь в дополнительное время. За пять лет до этого Уэльс дошел до аналогичной стадии.

В 2008 году сенсаций было целых две – Россия и Турция. Эти сборные также остановились в шаге от финала.

Следующие примеры будут очень и очень яркими. В 2004 году сборная Греции выигрывает Евро, что стало одной из главных сенсаций в истории футбола. Интересный факт: по ходу турнира «эллины» дважды обыграли португальцев – в группе и финале. Согласитесь, обыграть два раза подряд такого соперника на коротком турнире – это дорогого стоит. И нельзя забывать о чехах, которым греки преградили путь в финал.

Раз мы заговорили про чешскую сборную, то перенесёмся в 1996 год, в котором данная сборная дошла до финала, где лишь в дополнительное время уступила немцам. Стоит отметить, что для чехов это был первый топ-турнир в статусе суверенного государства. Это был тот случай, когда первый блин не вышел комом.

В 1992 году сборная Дании произвела такой фурор, что если бы в это время жил Ганс Христиан Андерсен, то это событие он точно отметил бы в своём творчестве.

Датчане лишь за несколько дней до начала турнира узнали, что примут участие в форуме, который они в итоге… выиграли. В полуфинале по пенальти они обыграли нидерландцев – действующих победителей европейского форума. В финале датчане обыграли со счётом 2:0 немцев.

Провал фаворитов

Как говорится, если есть место сенсациям со знаком плюс, то найдутся и неожиданности с противоположным знаком. Да, с расширением участников европейского форума количество провалов уменьшилось, однако и по сей день они происходят.

На прошедшем турнире можем отметить вылет французов от швейцарцев в 1/8. Все помнят решающий промах Килиана Мбаппе, угодившего в перекладину. Стоит напомнить, что к тому времени подопечные Дидье Дешама находились в статусе действующего чемпиона мира и вице-чемпионов Европы.

Громких вылетов монстров в 2016 году не было, однако на тот турнир не отобрались голландцы – бронзовые призёры ЧМ-2014.

В 2012 году нишу главного разочарования заняли Нидерланды. В группе с Германией, Португалией и Данией «оранжевые» очками не разжились. Напомним, что за два года до этого они дошли до финала ЧМ-2010.

Интересный факт, что и в 2008-м действующий вице-чемпион мира не вышел из группы. Французы набрали лишь одно очко в квартете с Нидерландами, Италией и Румынией.

За четыре года до этого статус действующего вице-чемпиона мира оказался чёрной меткой для сборной Германии. На Евро-2004 они набрали лишь два очка в группе с Нидерландами, Чехией и Латвией.

В 2000 году слишком неудачно турнир сложился вновь для немцев. В компании с Румынией, Португалией и Англией бундестим разжилась лишь ничьей с румынами в первом туре.

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В 1996 году действующий вице-чемпион мира не вышел из группы. Четырёх очков не хватило итальянцам, чтобы выйти из квартета, в котором также присутствовали немцы, россияне и чехи. Поражение от последних со счётом 1:2 оказалось роковым.

Интересная ситуация сложилась спустя четыре года. В группе «Англия, Франция, Швеция, Дания» первенствовали две последние сборные! Фавориты набрали по два очка, бесславно вылетев с турнира.

Преимущественно удачное выступление хозяев

Однако здесь сделаем одну ремарку. Данная тенденция работает, если страна-хозяйка относится к топам европейского форума. Прошлый Евро не идёт в счёт, так как хозяина первенства как такового не было.

Евро-2016 проходило в Португалии, и победили футболисты именно этой страны, хотя их путь к победе был довольно тернист.

Чемпионаты Европы 2012 и 2008 гг. мы пропускаем и переносимся в 2004-й, где хозяйкой была та же Португалия, которая дошла до финала и уступила грекам.

Спустя четыре года европейский форум принимали Бельгия и Нидерланды. На тот момент бельгийцы не были монстрами футбола, поэтому переходим к «оранжевым». Представители «Страны тюльпанов» уверенно дошли до полуфинала, где в серии пенальти уступили итальянцам.

Совершенно аналогичная ситуация была с англичанами в 1996-м. Они уверенно вышли из группы, в четвертьфинале по пенальти прошли испанцев, однако в полуфинале лотерея одиннадцатиметровых закончилась поражением хозяев от немецкой сборной.

Хозяйка Евро-1992 Швеция также дошла до полуфинала, в котором уступила немцам (2:3).

Полуфинальная традиция началась как раз с немцев, которых на тот момент называли западными. В полуфинальном матче они уступили Нидерландам (1:2), пропустив решающий гол от Марка ван Бастена на 89-й минуте.

В 1984 году чемпионат проходил во Франции, и здесь трофей достался сборной «трёхцветных». Команда, в которой дирижировал Мишель Платини, в финале победила испанцев со счётом 2:0.

На Евро нередко побеждали те команды, которые проваливались на прошлом топ-турнире

Это также интересный факт, который заслуживает внимания. В 2021 году побеждает Италия, которая до этого на ЧМ вообще не отобралась. В 2016-м побеждает Португалия, не вышедшая на ЧМ-2014 из группы, в которой играли Германия, Гана и США.

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Исключением из правил стала Испания, которая победила на Евро-2008, повторив свой успех четырёхлетней давности. Но сама Испания до 2008 года вылетала в 1/8 ЧМ и не выходила из группы европейского первенства.

Что касается Греции, то для неё выйти куда-то – это успех. До этого она всего лишь по разу принимала участие в мировом и европейском форумах.

Второе исключение – Франция: до триумфа на ЧЕ-2000 она побеждала на мундиале за два года до этого.

Немцы, до победного 1996 года, уступали болгарам в четвертьфинале ЧМ-1994.

Датчане за два года до своего триумфа вообще не попали на чемпионат мира.

Аналогичная ситуация была и у Нидерландов – до своей большой победы они также на мундиаль не отбирались.

Данные примеры учат нас тому, что нередко большие провалы становятся катализатором больших побед.

Практически любой победитель Евро не обходился по ходу плей-офф без серии пенальти или дополнительного времени.

Этот фактор говорит о том, что даже самой сильной сборной без фортуны никуда. Перейдём к примерам.

На прошедшем европейском форуме итальянцы в серии пенальти добивались своих побед в полуфинале и финале.

Португальцы в 2016 году лишь в полуфинале справились в основное время. В 1/8 обыграли хорватов 1:0 в дополнительное время, в следующем раунде, чтобы одолеть Польшу, «европейским бразильцам» пришлось прибегнуть к серии пенальти. В финале Франция была повержена со счётом 1:0 в экстра-тайме.

Даже испанцам, которые были гегемонами, на Евро-2012 не удалось обойтись без серии пенальти, в котором были повержены португальцы в полуфинале. Похожая ситуация наблюдалась и спустя четыре года – в четвертьфинале «красная фурия» с точки оказалась удачливее итальянцев.

Грекам также в одном из матчей плей-офф пришлось играть дополнительное время – случилось это в полуфинальной встрече против команды Чехии (1:0).

В 2000 году и французам пришлось два раза играть экстра-таймы. В полуфинале с Португалией счёт был 2:1 и аналогичный результат был зафиксирован в финальном матче против итальянцев. Стоит заметить, что на том европейском форуме действовало правило «золотого гола».

Не без нервов шли к своей мечте немцы в 1996 году. В полуфинале они в лотерейной перестрелке обыграли англичан, а в финале в дополнительное время переиграли чехов.

Фортуна поворачивалась лицом и к датчанам. В серии пенальти они победили нидерландцев на стадии полуфинала. Встреча была драматичной. Земляки Ганса Христиана Андерсена вели со счётом 2:0, далее оппонент сравнял результат, но всё равно удачнее оказалась датская дружина.

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Немцы неплохо проводят свои домашние турниры

Если брать европейские и мировые первенства, то они три раза проходили в Германии. И на них неплохо выступала страна-хозяйка. Не было ни одного раза, чтобы у себя немцы вылетали раньше полуфинальной стадии.

В 1974 году сборная ФРГ во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале сильную сборную Нидерландов со счётом 2:1.

Через четырнадцать лет бундестим дошла до полуфинала Евро, где уступила сборной Нидерландов (1:2).

В 2006-м Германия вновь стала страной-хозяйкой мундиаля. Немцы показывали неплохой футбол, однако в равном матче уступили итальянцам 0:2 в дополнительное время. В матче за бронзу подопечные Лева обыграли португальцев (3:1).

Как думаете, продолжится ли данная тенденция для подопечных Нагельсманна?