Без Мбаппе: Сборная Франции объявила состав на игру с Канадой

В рамках подготовки к чемпионату Европы сборная Франции в воскресенье будет проводить товарищеский матч против Канады. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес, Канте, Камавинга, Гризманн, Дембеле, Тюрам, Жиру.

Килиан Мбаппе начнёт игру в запасе. Ранее сообщалось о том, что звёздный форвард может не выйти на поле из-за проблем со спиной.

Матч Франция – Канада стартует в 22:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.