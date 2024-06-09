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Чемпионат Европы по футболу 2024

Полиция предупредила футболистов сборной Англии, что их могут ограбить во время Евро-2024

09 Июня 2024 • 21:10 Комментировать

Британская полиция провела беседу с игроками сборной Англии перед поездкой на чемпионат-2024 в Германию, об этом информирует The Telegraph.

Так, представители закона предупредили футболистов, что их дома могут подвергнуться нападению грабителей во время турнира. Игрокам был дан инструктаж по тому, как защитить себя и своих близких.

К слову, безопасность английских футболистов стала острым вопросом после инцидента с ограблением дома Рахима Стерлинга во время ЧМ в Катаре.

Евро состоится в период с 14 июня по 14 июля на футбольных полях Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла англичан по пенальти.
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Сборная Англии евро-2024
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