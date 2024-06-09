Сборная Италии объявила состав на игру с боснийцами

В воскресенье вечером сборная Италии в рамках подготовки к чемпионату Европы будет проводить товарищеский матч против Боснии и Герцеговины. Рулевой итальянской национальной команды Лучано Спаллетти решил включить в стартовый состав таких игроков:

Доннарумма, Дармиан, Буонджорно, Калафьори, Белланова, Жоржиньо, Фаджоли, Камбьясо, Фраттези, Кьеза, Скамакка.

Матч Италия – Босния и Герцеговина стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что чемпионат Европы стартует уже 14 июня.