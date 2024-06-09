Саутгейт: На одном таланте чемпионат Европы не выиграешь

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем чемпионате Европы. По словам специалиста, за счёт одного лишь таланта «три льва» трофей не выиграют.

«Поражение от Исландии заставляет задуматься о том, что нельзя допустить самоуспокоенности по поводу того, что талант принесёт нам этот трофей, и что нам нужно только прогуляться… Футбол не такой. Чтобы выиграть любой матч на Евро, нам нужно быть на высоте во всех аспектах игры», - цитирует Саутгейта The Guardian.

На групповой стадии Евро – 2024 сборная Англии сыграет против Сербии, Дании и Словении.