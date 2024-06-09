Нападающий «Реала» и сборной Франции не примет участие в предстоящем товарищеском матче против Канады. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, тренерский штаб французов просто не хочет рисковать своей главной звездой перед стартом чемпионата Европы. Утверждается, что вместо Мбаппе в стартовом составе выйдет Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что 25-летний Мбаппе пропустил тренировку национальной команды из-за небольших проблем со спиной.

Встреча между сборными Франции и Канады состоится сегодня, 9 июня. Начало товарищеского поединка запланировано на 22:15 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.