Криштиану Роналду поучаствовал в особенном мероприятии, где он встретился с юными болельщиками. Звёздный 39-летний португалец, который в настоящий момент находится в расположении национальной сборной Португалии, опубликовал несколько фотографий в социальных сетях. На одной из фото видно, как Роналду стоит на воротах, правда, на маленьких.

«Особенный день. Для них», - так подписал Роналду серию фотографий.

Как известно, сборная Португалии готовится к чемпионату Европы. На групповой стадии турнира соперниками команды Роберто Мартинеса будут сборные Чехии, Турции и Грузии.