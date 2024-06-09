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Чемпионат Европы по футболу 2024

Куман: «Де Йонг провёл первую полноценную тренировку»

09 Июня 2024 • 18:15 Комментировать
Нидерланды
...
Исландия
10.06 21:45

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о состоянии полузащитника команды Френки де Йонга.

— Сегодня де Йонг провел свою первую полноценную тренировку в общей группе. Он также принял участие в двухсторонке, — рассказал Куман журналистам.

Ранее сам футболист заявил, что надеется восстановиться к первому матчу чемпионата Европы – 2024 против сборной Польши. Игра между командами пройдет 16 июня. Старт поединка запланирован на 16:00 по московскому времени.

Кроме того, сборной Нидерландов предстоит сыграть с национальными командами Франции (21 июня) и Австрии (25 июня).

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