Менье рискует пропустить Евро-2024

Защитник сборной Бельгии Тома Менье может пропустить предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в Германии.

Как утверждает Foot Mercato, 32-летний футболист получил мышечную травму, которая может помешать ему принять участие на Евро. Сообщается, что в среду Менье пройдет медицинское обследование, после которого будет принято окончательное решение о его участии в турнире.

На счету Менье 66 матчей за сборную Бельгии, восемь забитых мячей и 16 результативных передач.

Свой путь на чемпионате Европы подопечные Доменико Тедеско начнут 17 июня матчем против Словакии. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.