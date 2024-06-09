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Менье рискует пропустить Евро-2024

09 Июня 2024 • 17:11 Комментировать
Бельгия
...
Словакия
17.06 19:00

Защитник сборной Бельгии Тома Менье может пропустить предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в Германии.

Как утверждает Foot Mercato, 32-летний футболист получил мышечную травму, которая может помешать ему принять участие на Евро. Сообщается, что в среду Менье пройдет медицинское обследование, после которого будет принято окончательное решение о его участии в турнире.

На счету Менье 66 матчей за сборную Бельгии, восемь забитых мячей и 16 результативных передач.

Свой путь на чемпионате Европы подопечные Доменико Тедеско начнут 17 июня матчем против Словакии. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

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02 Июня
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Надёжная ставка и прогноз на матч Бельгия – Словакия Евро-2024 – 17 июня 2024
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