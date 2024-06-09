Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем Евро-2024.

- Насколько пристально планируете следить за Евро?

- Не просто пристально. Постараюсь посмотреть все матчи. Надеюсь увидеть что-то новое, тактические схемы, хотя сейчас в футболе это сделать сложно.

- Какие сборные вызывают наибольший интерес?

- Франция, Англия, Хорватия, то есть все ведущие команды. За всеми буду следить. Игроки? За кем-то персонально следить не планирую. Больше интересуют сами сборные, как они стоят свою игру, какие используют тактические схемы. И уже на фоне этого выделаются какие-то футболисты. Понятно, что всем нравится, когда команда атакует, много забивает, но также хочется увидеть, как сборная играет в обороне. Как говорится, матчи выигрывают нападающие, а турниры, как чемпионат Европы или мира, – оборона.

- Ждете «темных лошадок»?

- Хотелось бы, чтобы какие-то сборные выстрелили, чтобы были неожиданные результаты.

- Кого назовете фаворитами этого Евро?

- Франция, Англия. Если рассуждать, кто будет чемпионом, я никогда не угадываю. Все получается с точностью до наоборот (смеется). Поэтому осторожно отношусь ко всяким прогнозам.

- Вам интересен чемпионат Европы без России?

- Конечно. Это только болельщики могут не смотреть Евро по причине отсутствия нашей сборной, а мы, как профессионалы, обязательно будем следить, чтобы увидеть что-то новое. Тем более мы же не первый раз не попадаем на Евро. Понятно, что было бы интересно посмотреть на нашу команду на фоне сильнейших соперников, тем более она показывает сейчас приличный футбол. Но бывало, что мы проваливались уже на групповом этапе. Все это мы проходили.

- Сейчас многие хвалят нашу сборную. Она бы могла дать бой на этом Евро?

- Этого никто не знает. Помните сборную Романцева? Ей пророчили большие успехи, а все закончилось фиаско. Чтобы это узнать надо, чтобы наша команда там сыграла. Хотя в товарищеских матчах мы хорошо проявили себя. Но официальные встречи – это ведь другое.

- То есть из последних побед с общим счетом 16:0 делать далекоидущих выводов не стоит?

- Да, мы много забиваем и не пропускаем. Но все проверяется именно в официальных встречах, где другой настрой, психологическое давление сильнейшее.

- У нас сейчас нет звезд, которые могли бы выстрелить на Евро?

- Да. Выделяется только Головин. Кузяев тоже играет в неслабом чемпионате. Захаряна мы еще не видели. Я надеюсь, что он прибавляет. Там нет проходных матчей, постоянно нужно доказывать свою силу на тренировках и в играх.

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Елена Григорьевская