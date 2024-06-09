Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем Евро-2024.

- Насколько пристально планируете следить за Евро?

- Мне не особо интересен этот турнир, потому что сборной России там нет. Не планирую смотреть групповой этап. Если бы наши там были – это одно, но России там нет. Так что буду наблюдать только за финальной частью чемпионата Европы, когда начнутся матчи на вылет.

- Вам будет интересно последить за теми футболистами, кто будет представлять на Евро РПЛ?

- Не могу сказать, что это мне интересно. В группах если и буду смотреть какие-то матчи, то только с участием признанных фаворитов, таких, как Франция, Германия, Хорватия. Остальное мне просто не интересно.

- Кого назовете фаворитами этого Евро?

- Они известны: Англия, Германия, Франция. А кто из них выиграет, сейчас трудно предположить.

- Темные лошадки на турнире будут?

- Сто процентов кто-то выстрелит. На каждом турнире находятся такие команды.

- Сейчас многие хвалят нашу сборную. Она бы могла дать бой на этом Евро?

- Конечно, мы могли бы хорошо выступить на чемпионате Европы. Считаю, что спокойно вышли бы из группы. Недавний матч с Беларусью еще раз подтвердил, что у нас есть футболисты хорошего уровня. Когда они готовы, то могут обыграть любого соперника. Не могу сказать, что белорусы слабые, просто так получилось, что мы хорошо сыграли.

- В трех последних матчах сборная России выиграла с общим счетом 16:0. О чем это говорит?

- Может быть, у нас были удобные соперники. А вообще, как говорили раньше, мы являемся чемпионами мира по товарищеским матчам. Пока этот титул так у нас и остается.

Елена Григорьевская