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Чемпионат Европы по футболу 2024

Терёхин: «Сборная России спокойно вышла бы из группы на Евро-2024» эксклюзив

09 Июня 2024 • 16:29 Комментировать

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем Евро-2024.

- Насколько пристально планируете следить за Евро?

- Мне не особо интересен этот турнир, потому что сборной России там нет. Не планирую смотреть групповой этап. Если бы наши там были – это одно, но России там нет. Так что буду наблюдать только за финальной частью чемпионата Европы, когда начнутся матчи на вылет.

- Вам будет интересно последить за теми футболистами, кто будет представлять на Евро РПЛ?

- Не могу сказать, что это мне интересно. В группах если и буду смотреть какие-то матчи, то только с участием признанных фаворитов, таких, как Франция, Германия, Хорватия. Остальное мне просто не интересно.  

- Кого назовете фаворитами этого Евро?

- Они известны: Англия, Германия, Франция. А кто из них выиграет, сейчас трудно предположить. 

- Темные лошадки на турнире будут?

- Сто процентов кто-то выстрелит. На каждом турнире находятся такие команды.  

- Сейчас многие хвалят нашу сборную. Она бы могла дать бой на этом Евро?

- Конечно, мы могли бы хорошо выступить на чемпионате Европы. Считаю, что спокойно вышли бы из группы. Недавний матч с Беларусью еще раз подтвердил, что у нас есть футболисты хорошего уровня. Когда они готовы, то могут обыграть любого соперника. Не могу сказать, что белорусы слабые, просто так получилось, что мы хорошо сыграли.

- В трех последних матчах сборная России выиграла с общим счетом 16:0. О чем это говорит?

- Может быть, у нас были удобные соперники. А вообще, как говорили раньше, мы являемся чемпионами мира по товарищеским матчам. Пока этот титул так у нас и остается.  

Елена Григорьевская

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Сборная Германии Сборная России Сборная Англии Сборная Франции Олег Терёхин евро-2024 ещё теги
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