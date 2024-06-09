Лидер сборной Чехии пропустит Евро-2024 из-за падения с велосипеда

Сборная Чехии потеряла одного из лидеров в преддверии чемпионата Европы. Полузащитник Михал Садилек, который был капитаном команды в пятничной товарищеской игре против Мальты, упал с велосипеда и получил травму ноги. Из-за этой травмы Садилек не сможет выступить на Евро-2024, сообщает пресс-служба команды.

«Для нас это большая неудача, потому что Михал – один из самых опытных игроков. Недаром он был капитаном в игре против Мальты», - сказал главный тренер сборной Чехии Иван Гашек.

На групповой стадии чемпионата Европы соперниками сборной Чехии будут команды Португалии, Турции и Грузии.