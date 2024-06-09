Балахнин назвал главного фаворита чемпионата Европы

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, какая национальная сборная является главным фаворитом предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в Германии.

«Я вижу, что, на данный момент, сборная Франции является фаворитом Евро-2024. Можно назвать ещё Англию, но вряд ли она станет победителем этого турнира», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, выигравшая турнир в 2021 году. До этого побеждали команды Португалии и Испании.

На групповом этапе чемпионата Европы сборной Франции будут противостоять Польша, Австрия и Нидерланды.