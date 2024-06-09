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Чемпионат Европы по футболу 2024

Балахнин назвал главного фаворита чемпионата Европы

09 Июня 2024 • 14:27 Комментировать
Австрия
...
Франция
17.06 22:00

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, какая национальная сборная является главным фаворитом предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в Германии.

«Я вижу, что, на данный момент, сборная Франции является фаворитом Евро-2024. Можно назвать ещё Англию, но вряд ли она станет победителем этого турнира», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, выигравшая турнир в 2021 году. До этого побеждали команды Португалии и Испании.

На групповом этапе чемпионата Европы сборной Франции будут противостоять Польша, Австрия и Нидерланды.   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сергей Балахнин

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