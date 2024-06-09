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Чемпионат Европы по футболу 2024

Каррагер дал прогноз на победителя Евро-2024

09 Июня 2024 • 13:52 Комментировать

Известный в прошлом футболист Джейми Каррагер сделал прогноз на предстоящий чемпионат Европы. В разговоре с The Telegraph, Каррагер выразил мнение, что сборная Англии на турнире дойдёт до полуфинала, где проиграет Франции.

Вторым финалистом Евро-2024, как считает Каррагер, станет сборная Германии, для которой турнир будет домашним. В решающей же битве за трофей французы окажутся сильнее немцев. В общем, Каррагер прогнозирует триумф сборной Франции.  

Стоит сказать, что за последнее время многие прогнозы Джейми Каррагера оказывались неточными. Экс-игрок «Ливерпуля» недавно предсказывал, что «Боруссия» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов.

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