Каррагер дал прогноз на победителя Евро-2024

Известный в прошлом футболист Джейми Каррагер сделал прогноз на предстоящий чемпионат Европы. В разговоре с The Telegraph, Каррагер выразил мнение, что сборная Англии на турнире дойдёт до полуфинала, где проиграет Франции.

Вторым финалистом Евро-2024, как считает Каррагер, станет сборная Германии, для которой турнир будет домашним. В решающей же битве за трофей французы окажутся сильнее немцев. В общем, Каррагер прогнозирует триумф сборной Франции.

Стоит сказать, что за последнее время многие прогнозы Джейми Каррагера оказывались неточными. Экс-игрок «Ливерпуля» недавно предсказывал, что «Боруссия» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов.