Нойер — о своей ошибке: «В таких эпизодах всегда виноваты несколько игроков»

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о своей голевой ошибке в минувшем матче с Грецией.

Товарищеская встреча между командами завершилась победой немцев со счетом 2:1.

— В таких эпизодах всегда виноваты несколько игроков, но сейчас я хочу сказать за себя. Я должен был сыграть надежнее в этой ситуации, — цитирует вратаря RTL.

14 июня сборная Германии проведет свой первый матч на домашнем чемпионате Европы – 2024. Соперником команды Юлиана Нагельсманна станет сборная Шотландии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Кроме того, на турнире немцы встретятся с Венгрией и Швейцарией.