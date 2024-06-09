Сборная Венгрии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Евро-2024 всё ближе, и мы продолжаем представление команд. Мы уже писали о хозяевах турнира, Германии, теперь пришло время поговорить о тех, кто будет противостоять им в одной группе. На очереди достаточно непредсказуемая и интересная команда – Венгрия.

Путь на Евро-2024

Путёвку на предстоящий чемпионат Европы сборная Венгрии получила полностью заслуженно. В квалификационной пятерке G мадьяры заняли первое место, пройдя этап без единого поражения. Команда Марко Росси победила в пяти встречах и трижды сыграла вничью, таким образом венгры набрали 18 очков и безальтернативно застолбили за собой право сыграть на Евро. Соперниками Венгрии по квалификационной группе стали сборные Сербии, Черногории, Литвы и Болгарии. Примечательно, что все три ничейные встречи Венгрия провела в гостях. Команда Росси не смогла взять три очка в гостевых матчах с Черногорией, Литвой и Болгарией. А вот, казалось бы, самого сильного соперника по группе Сербию венгры обыграли оба раза. Но, кстати говоря, именно сербы вышли на Евро со второго места.

Задачи на Евро-2024

Нельзя отрицать, что Венгрия – команда с амбициями. Однако рассчитывать на то, что мадьяры смогут выиграть турнир, скорее всего, было бы опрометчиво. Хотя – кто знает, чудеса всё же случаются… Команда Марко Росси примечательна тем, что может победить любого соперника. В единоборствах есть такое понятие, как гейткипер – боец, который вряд ли может рассчитывать на титул, но способен дать тяжёлый бой любому. Вот если применить это к футболу, то Венгрия как раз относится к такой категории. Состав команды пока что явно не дотягивает до медального уровня, но выйти из группы и даже зацепиться за победу в плей-офф Венгрии точно под силу. Но всё же группа сложная. Помимо Германии венграм придётся встретиться со Швейцарией и Шотландией. Соперники очень непростые, поэтому выход из группы, думаю, будет считаться успешным выполнением задачи на грядущем Евро.

Состав сборной Венгрии на Евро-2024

Состав на грядущий Евро тренерский штаб сборной Венгрии сформировал уже к середине мая. Никаких сенсаций в списке не нашлось – Марко Росси повезёт самый оптимальный и проверенный состав, включающий в себя всех своих лидеров.

Вратари: Денеш Дибус, Петер Гулачи, Петер Саппанош.

Защитники: Ботонд Балог, Эндре Ботка, Мартон Дардаи, Аттила Фиола, Адам Ланг, Вилли Орбан, Аттила Салаи.

Полузащитники: Бендегуз Болла, Михай Ката, Милош Керкез, Ласло Кляйхайслер, Адам Надь, Жолт Надь, Лоик Него, Андраш Шефер, Каллум Стайлз.

Нападающие: Мартин Адам, Кевин Чобот, Даниэль Газдаг, Кристофер Хорват, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Барнабаш Варга.

Лидеры сборной Венгрии

Теперь стоит обратить внимание на тех, вокруг кого, скорее всего, будет строиться игра сборной Венгрии. И конечно же первый, на кого мы обратим внимание – это лидер венгерской сборной Доминик Собослаи. В 23 года Собослаи уже стал капитаном сборной Венгрии. Его минувший сезон в «Ливерпуле» вряд ли можно считать успешным, но и провальным его тоже не назовешь. Во-первых, за этот сезон Доминик получил две травмы, которые выбили его из колеи. Во-вторых, Собослаи получил неплохую среднюю оценку по сезону – 7,15, а в сборной спортсмен показал себя ещё лучше – 8,18 в рамках квалификационных игр. В Английской премьер-лиге Доминик забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. А на квалификации к Евро Собослаи забил 4 гола и отдал 3 голевых в 8 матчах. В общем, именно Собослаи будет лидером сборной Венгрии на европейском первенстве.

Теперь стоит поговорить о том, кто будет главной опорой в обороне. И здесь упомянем игрока «Лейпцига» Вилли Орбана. Орбан – один из лучших игроков Венгрии на отборочном цикле. Здесь стоит отметить, что защитник получил серьёзную травму – разрыв крестообразной связки – и начал этот сезон лишь с нового года. Однако Орбан сразу же вернулся к роли основного защитника в «Лейпциге» и сборной Венгрии. Из четырёх матчей квалификации, в которых сыграл Орбан, три завершились с нулём на табло для соперников. Так что Вилли по праву считается лидером защиты. Однако, в последних товарищеских матча он не принимал участие, поэтому, скорее всего, помогать комнаде он будет только со скамейки запасных.

Помимо двух ярко-выраженных лидеров в сборной Венгрии стоит упомянуть ещё несколько человек. Петер Гулачи уже не всегда выходит в старте, но всё так же остаётся важным звеном в команде благодаря своему опыту. Милош Керкез – один из самых молодых игроков в составе сборной Венгрии. Минувший сезон фланговый защитник провёл не в самом ярком стиле, однако нельзя с точностью сказать, что он не заиграет на Евро. И конечно же Роланд Шаллаи. В рамках квалификации он провёл 6 матчей, забил 2 гола и отдал голевой пас. Во «Фрайбурге» Шаллаи тоже играет одну из ведущих ролей, чаще всего выходя на поле в стартовом составе.

С кем Венгрия сыграет на Евро

Как уже было сказано ранее, Венгрия попала в группу к Германии, Шотландии и Швейцарии. В данном квартете сложно выделить второго фаворита после Германии, а значит борьба за выход из группы будет жаркой.

Дата Матч Время (мск) 15 июня, суббота Венгрия — Швейцария 16:00 19 июня, среда Германия — Венгрия 19:00 23 июня, воскресенье Германия — Венгрия 22:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Тренер сборной Венгрии

Марко Росси возглавил сборную Венгрии ещё в 2018 году. С тех пор итальянский специалист не дал повода руководству федерации усомниться в своей компетентности. Под руководством Росси Венгрия дважды отбиралась на Евро, а в этот раз сделала это в доминирующей манере. На прошлом чемпионате Европы венгры попали в квартет к Германии, Франции и Португалии. Выйти из группы им не удалось, но команда Росси потрепала нервы лидерам, сыграв вничью с Германией и Францией. В Венгрии работой Росси довольны, специалисты очень высоко оценивают его успехи во главе национальной команды, которая по ощущениям прибавляет с каждым годом.

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Достижения сборной Венгрии на Евро

Свое единственное и последнее призовое место сборная Венгрии заняла в далеком 1964 году. Тогда мадьяры смогли забрать себе бронзу. В 1972 году Венгрия не дотянула до пьедестала и осталась на 4-й строчке. А потом пошёл ряд неудач. С 1976 по 2012 год Венгрия не могла пройти квалификацию на Евро. В 2016-м венгры наконец-то вернулись на большие турниры и сразу же преподнесли сюрприз фанатам, выйдя в 1/8 финала.

Место в рейтинге ФИФА

А вот в рейтинге ФИФА Венгрия опережает Шотландию, но проигрывает Швейцарии. Команда Марко Росси занимает 26-ю строчку, а её главные соперники по группе – 19 и 39-е.

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев