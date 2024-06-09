Сборная Шотландии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Продолжаем обзор команд к предстоящему чемпионату Европы, а теперь на очереди непредсказуемая сборная Шотландии.

Путь на Евро-2024

Выход на предстоящий Евро шотландцы завоевали честным путем в квалификационных матчах. Команда Стива Кларка достаточно уверенно вышла из своей группы, пусть и заняв второе место. Первое занять было практически нереально, потому что шотландцы попали в одну компанию с испанцами. А вот от остальных преследователей Шотландия оторвалась прилично. У норвежцев, которые расположились на третьей строчке, оказалось на целых 6 очков меньше. Помимо Норвегии и Испании, в одной квалификационной группе с Шотландией оказались Грузия и Кипр. Дистанцию квалификации шотландцы прошли лишь с одним поражением: команда Кларка ожидаемо уступила в гостях испанцам. С грузинами в гостях и с норвежцами дома шотландцы сыграли вничью. Во всех остальных встречах Шотландия одержала победы: даже дома над Испанией со счётом 2:0. Примечательно, что до пятого тура включительно Шотландия шла со стопроцентным успехом, победив во всех встречах. Но потом что-то случилось с механизмом, и коллектив Стива Кларка не смог победить в оставшихся трёх встречах. Тем не менее выход в финальную часть чемпионата Европы был по факту предрешён после пяти туров, поэтому не будем винить шотландцев, задачу они выполнили.

Задачи на Евро-2024

Оценить форму сборной Шотландии пока что не представляется возможным. По товарищеским играм вообще достаточно трудно что-то анализировать, но мы попробуем. Весной команда Кларка провела два товарняка, где дважды уступила: сначала крупно проиграли Нидерландам со счётом 0:4, а затем не справились с более скромной сборной Северной Ирландии – 0:1. Несмотря на то что статус матчей остаётся товарищеским, тревожные звоночки для команды прозвучали: шотландцы не смогли забить ни одного гола в двух встречах. В июне коллектив Кларка также провёл две товарищеские встречи. Тут ситуация, кажется, получше, но тоже не всё так радужно. Да, шотландцы одолели Гибралтар со счётом 2:0, но давайте признаем, что в такой встрече болельщики ждали как минимум разгрома. А затем «Тартановая армия» не смогла дома одолеть Финляндию – 2:2. Кажется, Шотландия далека от оптимальных кондиций. Но нельзя исключать, что это только кажется. Команда Стива Кларка не раз доказывала, что способна играть с любым соперником и побеждать любого оппонента. Учитывая достаточно серьёзную группу на Евро, выход из неё уже будет считаться успехом. Впрочем, как и у других участников квартета, помимо Германии.

Состав сборной Шотландии на Евро-2024

С составом на ближайшее Евро тренерский штаб Шотландии определялся дольше своих соперников. Если многие команды представили окончательный состав уже к концу весны, то сборная Шотландии сделала это лишь сейчас. В принципе никаких споров вызванный состав не вызывает – на Евро отправляются все сильнейшие.

Вратари: Зандер Кларк («Хартс»), Агнус Ганн («Норвич»), Лиам Келли («Мазеруэлл»).

Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»), Райан Портеус («Уотфорд»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Грег Тейлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал»).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Каллум Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Кенни Маклин («Норвич»).

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Томми Конвей («Бристоль Сити»), Джеймс Форрест («Селтик»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Льюис Морган («Нью-Йорк Ред Буллз»).

Лидеры сборной Шотландии

Давайте постараемся выделить тех, кто в этом составе, вероятно, будет играть роль первой скрипки. Итак, мало кто может спорить с тем, что главный козырь в колоде Стива Кларка – это крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Робертсон – основной левый защитник в обойме Юргена Клоппа за последние годы в «Ливерпуле». Именно с его участием произошли самые главные свершения мерсисайдцев. Этот сезон стал достаточно сложным для шотландского защитника. Робертсона долгое время мучили травмы, и он пропустил достаточно длительную часть сезона. Однако, даже несмотря на это, Робертсон умудрился стать одним из лучших игроков «Ливерпуля» по оценкам. В этом сезоне у Эндрю 3 гола и 2 голевых паса в АПЛ, что достаточно неплохо для защитника, который ещё и пропустил половину сезона из-за травмы. В общем, в какой бы форме не был Робертсон, именно его мы называем главной звездой сборной Шотландии.

Второй игрок, которого хочется отметить, это Киран Тирни. И здесь есть одна загвоздка – он играет на одной позиции с Эндрю Робертсоном. Да, Тирни способен сыграть и в центре обороны, но всё-таки его привычная и родная позиция – это левый защитник. Этот сезон Тирни провёл в аренде в «Реал-Сосьедаде», и провёл его, прямо скажем, не лучшим образом. В Ла Лиге он получил рейтинг ниже семёрки и не смог стать лидером испанского клуба. Да и результаты клуба стали, мягко скажем, не самыми впечатляющими. «Сосьедад» занял шестую строчку и отправился в Лигу Европы, хотя минувший сезон начинал в Лиге чемпионов. Нет уверенности, что Тирни будет основным игроком Шотландии на грядущем Евро, но без него этот список не выглядел бы полным.

Скотт Мактоминей проявил себя неплохо в ужасном сезоне для «Манчестер Юнайтед». Многие эксперты считали его светлым пятном в игре манкунианцев. Примечательно, что шотландец всего лишь 18 раз вышел в стартовом составе. Но даже несмотря на это, Скотт умудрился забить 7 мячей, будучи опорным полузащитником. «МЮ» занял лишь восьмое место в АПЛ, что смело можно назвать позором для команды. Тем не менее Скотт Мактоминей в любом случае не становится от этого футболистом ниже уровнем.

С кем Шотландия сыграет на Евро

Равная группа на грядущем первенстве Европы может позволить команде Стива Кларка впервые в истории выйти из группы на Евро. Однако придётся очень сильно постараться.

Дата Матч Время (мск) 14 июня, пятница Германия — Шотландия 22:00 19 июня, среда Шотландия — Швейцария 22:00 23 июня, воскресенье Шотландия — Венгрия 22:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Тренер сборной Шотландии

Стив Кларк начал свою тренерскую карьеру в далеком 1998 году. Практически на протяжении всей тренерской карьеры Кларк был ассистентом, и лишь изредка ненадолго возглавлял коллективы, чаще всего с приставкой «и. о.» Однако в 2017 году Кларк возглавил «Килмарнок», в котором проработал три года. За это время наставник успел привести команду к долгожданным медалям чемпионата Шотландии. Его работу высоко оценили, и он был приглашен на место главного тренера сборной Шотландии. С 2019 года Кларк занимает пост руководителя национальной команды.

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Достижения сборной Шотландии на Евро

На чемпионатах Европы сборная Шотландии считается далеко не частым гостем. Турнир в Германии станет лишь четвёртым Евро для шотландцев. В 1992 и в 1996 годах Шотландия смогла пробиться на Евро, но не вышла из группы. В следующий раз шотландцы поехали на чемпионат Европы лишь в 2020 году, но также не смогли выйти из группы. Примечательно, что Евро-2028 Шотландия примет у себя, а это значит, что команда Кларка дважды подряд выступит в финальной части чемпионатов Европы.

Год Результат 1968 — 1988 не прошла квалификацию 1992 групповой этап 1996 групповой этап 2000 — 2016 не прошла квалификацию 2020 групповой этап 2024 прошла квалификацию… 2028 организатор

Место в рейтинге ФИФА

А вот в рейтинге ФИФА Шотландию ценят не так высоко. Там команда Кларка находится лишь на 34-й строчке, которую конечно же не назовёшь самой престижной.

Фото:Globallookpress.com

Николай Алексеев