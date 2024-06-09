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Чемпионат Европы по футболу 2024

Две причины, почему Германия не возьмёт домашнее Евро

09 Июня 2024 • 10:43 Комментировать

Сборная Германия по футболу всегда входила в число фаворитов как мирового, так и  континентального турнира. В очередной раз немцы являются страной-хозяйкой представительного футбольного форума, который пройдет с 14 июня по 14 июля. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о шансах на чемпионский титул одного из фаворитов Евро-2024.

Станет ли возраст помехой

Состав у немцев достаточно возрастной. Особенно остро это проявляется во вратарской линии, где Мануэлю Нойеру 38 лет, а Оливеру Бауману – 34. В линии обороны статус старожилов подтверждает Антонио Рюдигер (31 год). За исключением Нико Шлоттербека, которому 24 года, остальным преимущественно 27 (сразу четверым защитникам). Джонатан Та на год превзошёл коллег. В полузащите объявивший об уходе из мадридского «Реала» Тони Кроос 4 января отметит 35-летие. В его активе 108 игр за национальную сборную. Илкай Гюндоган появился на свет на 10 месяцев позже и в его послужном списке 75 поединков за сборную. В атаке выделяется Томас Мюллер, родившийся 13 сентября 1989 года. Он чаще всех своих партнёров надевал майку с символикой сборной – 128 раз!

Дома немцев «тормозили» в полуфиналах

В двух последних домашних турнирах немцы спотыкались в полуфиналах, позволив себя обыграть будущим чемпионам: сборной Нидерландов в 1988-м и Италии в 2006 году.

На последнем домашнем турнире, мировом чемпионате 2006 года, бундестим действовала весьма уверенно. Немецким футболистам необходимо было реабилитироваться за провал двумя годами ранее, когда на Евро-2004, прошедшем в Португалии, немцы выглядели на редкость беззубо, были только 12-ми в условной таблице турнира. У себя, в 2006-м, пройдя на ура групповой турнир, в 1/8 «проглотили» шведов, дважды поразив их крепость к 12-й минуте. Испытания начались, как и следовало ожидать, позднее. В четвертьфинале их поджидала Аргентина. После дополнительного времени счёт был 1:1, а в серии пенальти своё мастерство и право называться первым вратарём бундестим подтвердил Йенс Леманн. Он отразил два удара и вывел сборную в полуфинал, где поединок со «Скуадрой адзуррой» также плавно перетёк в овертайм, в котором за считанные минуты до серии пенальти немцы пропустили два гола.

Победа над Португалией 3:1 в матче за третье место стала слабым утешением и принесла лишь бронзовые награды.

Пятьдесят лет назад сборная ФРГ проиграла лишь соседям из ГДР, но в финале расправилась с фаворитом из Нидерландов. На сей раз немцам будут в групповом турнире противостоять шотландцы (в матче-открытии 14 июня), венгры (19 июня) и соседи-швейцарцы (23 июня). Согласно традиции, путь немцам должен преградить будущий победитель чемпионата Европы – 2024.

Итоги выступлений сборной Германии (ФРГ) на домашних чемпионатах мира и Европы

Год
Турнир
Место
1974 Чемпионат мира 1
1988 Чемпионат Европы 3
2006 Чемпионат мира 3

Сборная Германии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии евро-2024
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