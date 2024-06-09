Сборная Австрии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Меньше недели осталось до старта главного праздника футбола этого лета. Уже 14 июня начнётся чемпионат Европы – 2024. В этом году турнир пройдёт в Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вам сборную Австрии, которая здорово себя проявила на отборочном турнире.

Путь на Евро

В рамках квалификации Евро-2024 сборная Австрии выступала в группе F вместе с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. В восьми матчах австрийцы дважды одолели Азербайджан, Эстонию и Швецию, но вот в противостоянии с Бельгией возникли трудности — в первом матче соперники сыграли вничью, но во втором австрийцы уступили. На чемпионат Европы сборная Австрии вышла со второго места, отстав всего на одно очко от бельгийцев.

Задача на Евро

Команда попала в очень непростую группу, где встретится с Францией, Нидерландами и Польшей. Конечно, всем всегда хочется большего, но выход в плей-офф предстоящего турнира станет уже хорошим результатом для австрийцев. Стоит сказать, что команда лишь в четвёртый раз в истории вышла на Евро и только один раз в трёх предыдущих розыгрышах добилась выхода из своей группы.

Какие шансы у сборной Австрии выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Нет ничего удивительного в том, что специалисты не верят в успех Австрии на предстоящем международном турнире. На победу подопечных Ральфа Рангника можно поставить за коэффициент 100. Отметим, что в таблице претендентов на золото австрийцы находятся далеко не внизу, а в самой середине.

Состав сборной Австрии на Евро-2024

Накануне главный тренер австрийцев принял окончательное решение по составу команды. Из расширенного списка вылетели три футболиста, но все главные звёзды в деле.

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пентц («Брондбю»).

Защитники: Флавиус Данилюк («Ред Булл Зальцбург»), Кевин Данзо («Ланс»), Максимилиан Вебер («Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба – «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба – «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»).

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).

Лидеры сборной Австрии

Давид Алаба — лидер обороны сборной Австрии. Футболист выступает за команду уже на протяжении 15 лет. Минувший сезон стал ужасным для него из-за травм. Да и на Евро он заявлен, но как уже известно играть не будет.

Марсель Забитцер — важнейший игрок центра поля для австрийцев. Стоит сказать, что в рамках отборочного турнира он стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре мяча.

Конрад Лаймер — ещё один футболист центральной линии, который является одним из главных проводников идей Рангника на поле. Лаймер не так результативен, но всегда выполняет большой объём работы.

С кем Австрия сыграет на Евро-2024?

По результатам жеребьёвки сборная Австрии вряд ли осталась довольна, ведь попала в группу D к Франции, Польше и Нидерландам. При таком жребии команде будет непросто выйти в плей-офф даже с третьей позиции.

Расписание матчей Австрии на Евро-2024:

Дата Матч Время (мск) 17 июня, понедельник Австрия – Франция 22:00 21 июня, пятница Польша – Австрия 19:00 25 июня, вторник Нидерланды – Австрия 19:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

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Как выступит сборная Австрии на Евро-2024

Единственный шанс выйти в плей-офф у Австрии будет только с третьего места. Франция и Нидерланды вряд ли захотят отдать первые две строчки, поэтому австрийцам придётся очень тяжело. Для выхода с третьей позиции Австрии нужно будет обязательно обыграть Польшу и зацепить хотя бы одно очко в матчах с французами или нидерландцами. В принципе это возможно, но вот дальше пройти будет сложно. В 1/8 потенциальными соперниками Австрии могут быть Англия, Бельгия, Италия/Испания/Хорватия. Выход в 1/8 финала станет максимумом для австрийцев.

Главный тренер сборной Австрии на Евро-2024

С лета 2022 года командой довольно-таки успешно руководит немецкий специалист Ральф Рангник, который ранее не работал в национальных командах. Сначала Австрия неудачно выступила в Лиге наций, но вот после сборная проиграла всего один раз в 15 встречах, одолев на пути таких солидных соперников, как Италия, Германия и Сербия.

История выступлений сборной Австрии на Евро и высшие достижения

Предстоящий чемпионат Европы станет лишь четвёртым для австрийцев. Ниже рассмотрим, как команда выступала на трёх предыдущих турнирах.

Год Результат 2008 Не вышли из группы 2016 Не вышли из группы 2020 Вылет в 1/8 финала

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев