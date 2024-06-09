Червиченко: «Англия всегда фаворит, но оказывается в жопе»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем чемпионате Европы – 2024, который пройдет в Германии.
«Фавориты - французы и испанцы. Эти сборные могут выиграть. Кто, если не они? Если говорить про других, то Англия всегда для всех фаворит, но оказывается в жопе. В этом году ничего не изменится», - приводит слова Червиченко Sport24.
Евро состоится в период с 14 июня по 14 июля на футбольных полях Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла англичан по пенальти.
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