Сборная Сербии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Количество дней до старта чемпионата Европы можно сосчитать на пальцах одной руки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает серию материалов об участниках предстоящего турнира. Пришло время присмотреться к национальной сборной Сербии. Давайте попробуем понять, чего можно ждать от «белых орлов» на Евро-2024.

Путь на Евро-2024

В отборочном турнире среди соперников сборной Сербии не было команд из числа топовых. Тем не менее, «белые орлы» прошли на Евро-2024 не без проблем. Путёвку на континентальный футбольный форум сербы завоевали только по итогам последнего тура. Команда Драгана Стойковича заняла второе место в группе, набрав в восьми матчах 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 2 поражения). Ниже финишировала Черногория (11 очков), выше – Венгрия (18 очков).

Задача на Евро-2024

Сборная Сербии как самостоятельная команда ещё никогда не участвовала на чемпионатах Европы. На дебютном континентальном турнире «белые орлы» будут ставить перед собой задачу пройти групповой этап. Задача решаемая, учитывая тот факт, что третье место в группе может быть проходным в плей-офф. А вот могут ли сербы рассчитывать на что-то большее, сказать сложно. При выходе в 1/8 финала многое будет зависеть от имени соперника.

Какие шансы у сборной Сербии выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Сборная Сербии по меркам чемпионата Европы – 2024 считается середняком. Ставки на победу «белых орлов» на этом турнире принимаются с коэффициентом 110. Словом, букмекеры не верят в то, что сербы могут выиграть Евро. Но в футболе иногда случаются большие чудеса. 20 лет назад в сборную Греции тоже никто не верил…

Состав сборной Сербии на Евро

Примерно в середине мая Драган Стойкович определился с расширенным составом сборной Сербии на чемпионат Европы. А уже спустя девять дней была обнародована итоговая заявка «белых орлов» на турнир, состоящая из 26 футболистов. Список тех, на кого рассчитывает Стойкович, приводим ниже. Отметим нахождение в заявке защитника «Спартака» Срджана Бабича.

Вратари: Райкович («Мальорка»), Петрович («Челси»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).

Защитники: Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Стойич (ТСЦ), Миленкович («Фиорентина»), Гудель («Севилья»), Велькович («Вердер»), Бабич («Спартак»), Спайич («Црвена Звезда»), Младенович («Панатинаикос»).

Полузащитники: Максимович («Хетафе»), Тадич («Фенербахче»), Костич («Ювентус»), Живкович (ПАОК), Мияйлович («Црвена Звезда»), Илич («Торино»), Самарджич («Удинезе»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Гачинович (АЕК), Лукич («Фулхэм»), Бирманчевич («Спарта» Прага).

Нападающие: Влахович («Ювентус»), Йович («Милан»), Митрович («Аль-Хиляль»), Ратков («Ред Булл Зальцбург»).

Лидеры сборной Сербии

Лидером и капитаном сборной Сербии является атакующий полузащитник Душан Тадич. В свои 35 лет этот футболист по-прежнему находится в хорошей форме. Тадич провёл сильный сезон в составе «Фенербахче» - в 56 играх в различных соревнованиях игрок забил 16 голов и отдал 16 голевых передач на партнёров.

В атаке сербской национальной команды выделяются сразу два футболиста – Александр Митрович и Душан Влахович. Митрович прошлым летом перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». В сезоне 2023/2024 Александр наколотил 40 голов в 44 матчах. 28 из этих голов серб забил в чемпионате Саудовской Аравии. Митрович стал вторым лучшим бомбардиром сезона после Криштиану Роналду (35 голов). Что касается Влаховича, то он с 16 голами тоже стал вторым лучшим бомбардиром сезона, но в Серии А. Больше, чем Душан, в итальянском чемпионате забил только Лаутаро Мартинес (24 гола). В общем, в атаке у сборной Сербии всё в полном порядке.

С кем Сербия сыграет на Евро-2024

Сборная Сербии на чемпионате Европы выступит в группе С. Соперниками команды Драгана Стойковича будут национальные команды Англии, Словении и Дании. Календарь «белых орлов» приводим ниже.

Дата Матч Время (мск) 16 июня, воскресенье Сербия – Англия 22:00 20 июня, четверг Словения – Сербия 16:00 25 июня, вторник Дания – Сербия 22:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

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Как выступит сборная Сербии на Евро-2024

Эксперты ставят сборную Сербии на третье место в группе С – выше Словении, но ниже Англии и Дании. «Белые орлы» наверняка будут стараться бросить вызов датчанам и финишировать в квартете вторыми, но даже третье место при определённых условиях может стать проходным в плей-офф. Тут делать прогноз сложно, борьба обещает получиться жаркой. В общем, сербы могут выйти в 1/8 финала, а вот пробраться дальше подопечным Стойковича будет очень трудно.

Главный тренер сборной Сербии

С весны 2021 года сборную Сербии возглавляет Драган Стойкович. Ранее этот специалист на протяжении долгих лет тренировал в Японии и Китае. Под руководством Стойковича сербская сборная смогла выйти на чемпионат мира – 2022, опередив в отборочной группе Португалию. На самом мундиале «белые орлы» выступили не лучшим образом, заняв последнее место в своём квартете. Теперь Стойкович готовит сборную Сербии к дебютному выступлению на чемпионате Европы.

История выступлений Сербии на Евро и высшее достижение

Сборной Сербии только предстоит написать историю своих выступлений на Евро. Ранее «белые орлы» как самостоятельная команда на континентальных футбольных форумах не выступали. Пробиться на чемпионат Европы сербы смогли с пятой попытки – в четырёх предыдущих случаях преодолеть отбор «орлам» не удавалось.

Место Сербии в рейтинге ФИФА

Сборная Сербии располагается на 33-й позиции рейтинга ФИФА. В результате последнего обновления этого рейтинга сербы потеряли одну строчку. Самую высокую позицию «белые орлы» занимали в 2010 году – тогда Сербия в рейтинге ФИФА шла тринадцатой.

Интересные факты о сборной Сербии на чемпионатах Европы

Сборная Сербии как самостоятельная команда ранее никогда не выступала на Евро.

Фото: Globallookpress.com

Подготовил Александр Тихий.