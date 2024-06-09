Саутгейт высказался о роли Беллингема в сборной Англии

«Способен ли Джуд повести за собой сборную? Думаю, да, но это не входит в его обязанности. Мы не ставим все на этого футболиста. В сборной много и других хороших футболистов. Мы должны показать командную сплоченность и выиграть турнир. Но Беллингем окажет большое влияние на всю команду», - передает слова специалиста BBC.