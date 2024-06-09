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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Польши на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

09 Июня 2024 • 09:58 Комментировать (1)

14 июня в Германии начнётся главное футбольное событие 2024 года — чемпионат Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает знакомить вас с участниками предстоящего турнира. На этот раз представляем сборную Польши, которая вышла на Евро через путь Лиги наций.

Путь на Евро

В рамках отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 сборная Польши выступала в группе E, из которой ей выйти не удалось. По итогам восьми туров поляки финишировали только на третьей позиции, отдав два первых места Албании и Чехии. Позади Польши остались Молдавия и Фарерские острова.

Пробиться в финальную стадию Евро сборной Польши позволила Лига наций. На групповом этапе поляки заняли первое место и получили путёвку в стыковые матчи, где им удалось в полуфинале разгромить Эстонию со счётом 5:1. В финальной игре Польша в серии пенальти одолела Уэльс (0:0, 5:4 – по пенальти).

Задача на Евро

Если взглянуть на прошлые результаты Польши на Евро, то можно сделать вывод, что выход из группы станет для поляков успехом. Однако стоит сказать, что добиться этого полякам будет очень тяжело, ведь они оказались в одной группе с Францией и Нидерландами, которые однозначно считаются фаворитами квартета. Кроме того, соперником поляков станет прогрессирующая сборная Австрии.

Какие шансы у сборной Польши выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Ожидаемо, что специалисты не верят в победу Польши на предстоящем крупном турнире. Коэффициент на успех поляков — 250. Столько же дают на Чехию, а меньше шансов на золото чемпионата Европы только у Румынии, Словении, Словакии, Грузии и Албании.

Состав сборной Польши на Евро-2024

Стоит сказать, что пока сборная Польши ещё не объявила окончательную заявку на чемпионат Европы. На данный момент есть только расширенный список, в котором 29 фамилий. Отметим, что на турнир можно будет взять максимум 26 футболистов.

Вратари: Войцех Щесны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Марцин Булка («Ницца»), Оливер Зых («Пуща»).

Защитники: Бартош Берешиньски («Эмполи»), Ян Беднарек («Саутгемптон»), Павел Давидович («Верона»), Павел Бохневич («Херенвен»), Якуб Кивер («Арсенал»), Тимотеуш Пухач («Кайзерслаутерн»), Бартош Саламон («Лех»), Себастьян Валукиевич («Эмполи»).

Полузащитники: Камил Гросицки («Погонь»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Якуб Модер («Брайтон»), Якуб Петровски («Лудогорец»), Тарас Романчук («Ягеллония»), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед»), Себастьян Шиманьски («Фенербахче»), Дамян Шиманьски (АЕК), Михал Скурась («Брюгге»), Кацпер Урбаньский («Болонья»), Никола Залевски («Рома»), Пётр Зелиньски («Наполи»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кароль Свидерски («Верона»), Кшиштоф Пёнтек («Истанбул»), Адам Букса («Антальяспор»).

Лидеры сборной Польши

Войцех Щесны — основной голкипер национальной команды, у которого более 80 матчей в футболке сборной. На предстоящем турнире поляки возлагают большие надежды на вратаря «Ювентуса».

Пётр Зелиньски — центральный полузащитник «Наполи», который этим летом должен перебраться в стан действующего чемпионата Италии — «Интер». Один из лидеров своей сборной, способный потащить партнёров за собой.

Роберт Левандовски — форвард, не нуждающийся в представлении. Главная ударная сила «Барселоны» и сборной Польши.

С кем Польша сыграет на Евро-2024?

По итогам жеребьёвки сборная Польши оказалась в группе D, где встретится с национальными командами Австрии, Франции и Нидерландов.

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Расписание матчей Польши на Евро-2024:

Дата
Матч 
Время (мск)
16 июня, воскресенье Польша – Нидерланды  16:00
21 июня, пятница Польша – Австрия 19:00
25 июня, вторник Франция – Польша 19:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Польши на Евро-2024

Будем откровенны, у Польши очень мало шансов на выход в плей-офф с первой или второй строчки. Эти две позиции наверняка разыграют Франция и Нидерланды, а вот побороться за 1/8 финала с третьего места поляки, конечно, могут. Однако в данный момент их главный конкурент за эту позицию — Австрия, которая выглядит сильнее.

Прогноз: последнее место в группе и вылет из турнира.

Главный тренер сборной Польши на Евро-2024

С сентября 2023 года наставником сборной Польши является Михал Пробеж. Под его руководством команда провела уже семь матчей, в которых одержала пять побед и два раза сыграла вничью. Пока при Пробеже поляки поражений не знают. При этом стоит отметить, что Польша ещё не встречалась с грозными оппонентами.

История выступлений сборной Польши на Евро и высшие достижения

Поляки четыре раза пробивались в финальную стадию турнира. Начиная с 2008 года, команда регулярно выступает на чемпионате Европы, но пока только один раз Польше удалось выбраться из своей группы и показать достойный результат.

Год
Результат
2008 Не вышли из группы
2012 Не вышли из группы
2016 Вылет в 1/4 финала
2020 Не вышли из группы

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев

 

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Комментарии (1) Все комментарии
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sasha85
09 Июня 2024 в 14:04
Судя по схеме, полякам можно 12 игроков на поле выпускать?
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