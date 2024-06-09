Сборная Англии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Большой футбольный праздник в виде чемпионата Европы начнётся уже очень скоро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к команде, которую считают одним из главных фаворитов турнира – к сборной Англии. Смогут ли «три льва» привезти на родину кубок Европы? Давайте оценим шансы.

Путь на Евро-2024

Сборная Англии уверенно преодолела турнирную дистанцию отбора, несмотря на наличие в группе ещё одной топ-команды – сборной Италии. Уже в первом туре отборочной кампании «три льва» победили в Неаполе со счётом 2:1 и дали понять, что именно они являются главными фаворитами квинтета. В итоге англичане завершили отбор без единого поражения – 6 побед и 2 ничьи в восьми матчах.

Набрав в отборе 20 очков, сборная Англии опередила вторую Италию на шесть зачётных баллов. В общем, «три льва» серьёзных проблем на пути на Евро-2024 не испытали.

Задача на Евро-2024

Задача сборной Англии на чемпионат Европы понятна – «три льва» хотят выиграть турнир. Англичане являются родоначальниками футбола, но при этом они ещё никогда не выигрывали Евро! Поэтому так часто можно услышать на туманном Альбионе фразу о желании «вернуть футбол домой». Это означает, что Англия хочет победы на Евро. Три года назад команда Гарета Саутгейта была близка к достижению этой цели, но в финале Англия проиграла Италии по пенальти. На этот раз «три льва» хотят выступить лучше – дойти до финала и сделать этот последний шаг к кубку.

Какие шансы у сборной Англии выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Многие специалисты из мира ставок на спорт считают Англию главным фаворитом чемпионата Европы – 2024. Озолотиться за счёт ставки на триумф англичан на турнире сложно, ведь коэффициент не такой высокий – 4,1. Но по ходу турнира этот коэффициент может меняться из стороны в сторону в зависимости от того, как будет выступать Англия, и как будет выстраиваться турнирная сетка.

Состав сборной Англии на Евро

Гарету Саутгейту пришлось поломать голову над тем, кого включить в заявку сборной Англии, ведь выбор был очень широкий. Нападающий Маркус Рэшфорд не попал даже в предварительный список после откровенно слабого сезона в «Манчестер Юнайтед». Впоследствии расширенный состав из 33 игроков сократился до 26. Выбыли Джеймс Мэддисон, Кёртис Джонс, Джек Грилиш, Джерред Брэнтуэйт, Джарелл Куанса, Джеймс Траффорд и Гарри Магуайр. Последний из этого списка получил травму.

Фамилии футболистов, которых Саутгейт включил в итоговую заявку на чемпионат Европы – 2024, приводим ниже.

Вратари: Пикфорд («Эвертон»), Ремсдейл («Арсенал»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»).

Защитники: Уокер («Манчестер Сити»), Шоу («Манчестер Юнайтед»), Стоунс («Манчестер Сити»), Гехи («Кристал Пэлас»), Триппьер («Ньюкасл»), Конса («Астон Вилла»), Данк («Брайтон»), Гомес («Ливерпуль»).

Полузащитники: Райс («Арсенал»), Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Беллингем («Реал»), Галлахер («Челси»), Эзе («Кристал Пэлас»), Палмер («Челси»), Уортон («Кристал Пэлас»), Майну («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Сака («Арсенал»), Кейн («Бавария»), Фоден («Манчестер Сити»), Тони («Брентфорд»), Гордон («Ньюкасл»), Уоткинс («Астон Вилла»), Боуэн («Вест Хэм»).

По составу сборной Англии следует отметить несколько интересных моментов. Трент Александер-Арнольд, который в «Ливерпуле» обычно играет на позиции правого защитника, в национальной команде, очевидно, будет действовать преимущественно в средней линии поля. Кстати, Трент на Евро-2024 будет играть под номером 8, который обычно берут полузащитники.

Также стоит сказать, что сборная Англии будет начинать Евро-2024 без Люка Шоу. Ожидается, что левый защитник, не игравший с февраля, полностью восстановится ко второй игре группового этапа. А в первой игре слева в обороне наверняка будет действовать Киран Триппьер, который номинально является правым защитником.

Ориентировочный состав (с учётом восстановления Люка Шоу ко второй игре), схема 4-2-3-1: Пикфорд (вратарь) – Уокер (справа), Стоунс (центр 1), Гехи (центр 2), Шоу (слева) – Райс (опорник 1), Александер-Арнольд (опорник 2) – Сака (левый вингер), Фоден (правый вингер), Беллингем (по центру) – Кейн (на острие).

Лидеры сборной Англии

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В составе сборной Англии полно звёзд. В центре внимания на Евро-2024 будет Джуд Беллингем, который провёл отличный дебютный сезон в «Реале». Беллингем стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. После этих крупных успехов Джуд явно хочет успешно выступить и на чемпионате Европы в составе национальной сборной.

А вот Гарри Кейн завершил первый сезон в «Баварии» без трофеев, хотя ехал в Германию как раз за ними. И вот теперь Кейн имеет возможность поднять над головой трофей на немецкой земле, только со сборной Англии. Индивидуально Гарри в сезоне 2023/2024 играл хорошо – он наколотил 44 гола в 45 матчах за «Баварию».

На чемпионате Европы можно и нужно следить за Филом Фоденом. 24-летний вингер имеет все шансы ярко блеснуть на континентальном футбольном форуме после того, как он шикарно выступал в составе «Манчестер Сити» по ходу клубного сезона.

С кем Англия сыграет на Евро-2024

Сборная Англии на чемпионате Европы – 2024 выступит в квартете С. Соперниками команды Гарета Саутгейта на групповой стадии турнира будут сборные Сербии, Дании и Словении. Календарь игр приводим ниже.

Дата Матч Время (мск) 16 июня, воскресенье Сербия – Англия 22:00 20 июня, четверг Дания – Англия 19:00 25 июня, вторник Англия – Словения 22:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Англии на Евро-2024

Сборная Англии не должна испытать серьёзных проблем в своей группе. Стадию 1/8 финала команда Гарета Саутгейта тоже должна преодолевать совершенно спокойно. Дальше в теории может быть уже сложнее, ведь в четвертьфинале часто друг с другом пересекаются большие сборные. Но Англия со своим составом всё же должна доходить как минимум до полуфинала. «Три льва» могут и выиграть турнир, но в рамках одного матча бывает всякое, поэтому давать однозначный прогноз на триумф англичан мы не будем.

Главный тренер сборной Англии

Если взять всех тренеров команд Евро-2024, то только Дидье Дешам из сборной Франции провёл у руля команды больше времени, чем Гарет Саутгейт. Этот специалист принял сборную Англии ещё в конце сентября 2016 года. С тех пор под руководством Саутгейта английская национальная команда выступила на чемпионате мира – 2018 (4-е место), на Евро-2020 (2-е место) и на чемпионате мира – 2022 (1/4 финала). Евро-2024 может стать определяющим для Гарета, ведь в последнее время его активно сватают в «Манчестер Юнайтед». Если сборная Англии плохо выступит на континентальном турнире, то Саутгейт может покинуть свой пост и перебраться на клубный уровень.

История выступлений Англии на Евро и высшее достижение

Англичане являются родоначальниками футбола, но при этом они ещё ни разу не становились чемпионами Европы. Лучший результат «три льва» показали на прошлом континентальном форуме – на Евро-2020. Тогда англичане добрались до финала, где проиграли Италии в серии одиннадцатиметровых ударов после ничьей 1:1.

До того турнира сборная Англии дважды становилась бронзовым призёром Евро – в 1968 и 1996 годах. В остальных случаях английская национальная команда не доходила даже до стадии полуфинала.

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Место Англии в рейтинге ФИФА

В апреле этого года сборная Англии выпала из топ-3 рейтинга ФИФА, пропустив вперёд Бельгию. Как следствие, англичане сейчас располагаются на 4-й строчке. Интересно отметить, что в рейтинге ФИФА Англия никогда не находилась на первом или втором месте – третья позиция является для родоначальников футбола лучшим результатом.

Интересные факты о сборной Англии на чемпионатах Европы

Сборная Англии ранее 10 раз выступала на Евро. Лучший результат команды – второе место на Евро-2020.

выступала на Евро. Лучший результат команды – на Евро-2020. Сборная Англии 3 раза выигрывала медали на чемпионатах Европы. На Евро-1968 и Евро-1996 «три льва» выигрывали бронзу, а на Евро-2020 – серебро.

выигрывала медали на чемпионатах Европы. На Евро-1968 и Евро-1996 «три льва» выигрывали бронзу, а на Евро-2020 – серебро. В четвертьфинале Евро-2020 сборная Англии разгромила Украину со счётом 4:0 . Это самая крупная победа «трёх львов» на Евро.

. Это самая крупная победа «трёх львов» на Евро. В 5 из 7 последних матчей на Евро сборная Англии не пропускала.

Фото: Globallookpress.com

Подготовил Александр Тихий.