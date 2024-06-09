Моуринью назвал топ-сборную, которая не выиграет Евро-2024

«Сможет ли Италия выиграть турнир? Не верю в их победу. Сейчас у итальянцев не самое талантливое поколение. Я не вижу, за счет чего эта сборная может добиться триумфа. В прошлый раз Италия смогла выиграть, но не верю, что это повторится», - передает слова тренера Metro.