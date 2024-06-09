Моуринью назвал топ-сборную, которая не выиграет Евро-2024

Португальский специалист Жозе Моуринью высказался о перспективах национальной сборной Италии на предстоящем чемпионате Европы – 2024.
«Сможет ли Италия выиграть турнир? Не верю в их победу. Сейчас у итальянцев не самое талантливое поколение. Я не вижу, за счет чего эта сборная может добиться триумфа. В прошлый раз Италия смогла выиграть, но не верю, что это повторится», - передает слова тренера Metro.
Чемпионат Европы пройдет на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии престижного турнира «скуадра адзурра» встретится с Испанией, Хорватией и Албанией.
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