Британские журналисты назвали унижением поражение Англии от Исландии

В недавнем товарищеском матче сборная Англии неожиданно потерпела поражение от национальной команды Исландии со счетом 0:1.

Журналисты The Telegraph посвятили материал неудаче британской команды с заголовком «Растрепанная Англия была унижена Исландией». В статье описывается ход неудачного матча в исполнении подопечных Гарета Саутгейта.

Сборная Англии вскоре стартует на чемпионате Европы – 2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Команда Саутгейта встретится на групповом этапе с национальными командами Сербии, Дании и Словении.

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