Моуринью рассказал, чего ждать от Португалии на Евро-2024

«Чего ждать от Португалии на Евро? Они должны сказать свое веское слово. Команде нужно показать свои амбиции. Но зачастую в таких матчах грань между победой и поражением слишком тонкая. Во многих играх дело может дойти до серии пенальти», - передает слова португальского специалиста O Jogo.