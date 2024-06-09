Моуринью рассказал, чего ждать от Португалии на Евро-2024

Наставник стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мнением о перспективах сборной Португалии на предстоящем чемпионате Европы – 2024.
«Чего ждать от Португалии на Евро? Они должны сказать свое веское слово. Команде нужно показать свои амбиции. Но зачастую в таких матчах грань между победой и поражением слишком тонкая. Во многих играх дело может дойти до серии пенальти», - передает слова португальского специалиста O Jogo.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии турнира сборная Португалии померяется силами с национальными командами Чехии, Турции и Грузии.
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