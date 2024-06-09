Лукаку побил рекорд легендарного Пушкаша

Центрфорвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку принял участие в товарищеской встрече против национальной команды Люксембурга. «Красные дьяволы» победили со счетом 3:0, а нападающий отметился двумя забитыми мячами.

Таким образом, в активе 31-летнего игрока стало 85 голов в 115 поединках за национальную команду. Лукаку побил достижение легендарного венгра Ференца Пушкаша, забившего за сборную 84 мяча. Ромелу вышел на шестое место в рейтинге лучших голеадоров национальных команд.

Лидером является португалец Криштиану Роналду. На счету 39-летнего нападающего 128 забитых мячей.