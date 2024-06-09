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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ловчев назвал пять сборных, которые могут выиграть Евро-2024

09 Июня 2024 • 07:17 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне эксперт Евгений Ловчев назвал сборные, которые могут победить на чемпионате Европы – 2024.

«Есть пять команд: Франция, Англия, Испания, Италия и Германия. Выиграет кто‑то из них», - поделился мыслями Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат Европы пройдет на футбольных полях Германии. Престижный турнир состоится в период с 14 июня по 14 июля. В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучших из шести участников, занявших в третьи места.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев
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