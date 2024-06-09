Денис Попов оценил товарищеские матчи сборной России

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выездной выигрыш сборной России у национальной командой Беларуси (4:0).

- Молодцы, выиграли. Другое дело, что все эти контрольные матчи, товарищеские, дружеские – называйте как хотите – не являются настоящей лакмусовой бумажкой. В этих играх, как мы понимаем, и наши футболисты, и команды соперников играют не на сто процентов. Нет того адреналина, сумасшедшей борьбы, самоотдачи и переживания за результат, какие есть в официальных матчах. Нет такого уровня ответственности.

Понятною что сборной всё равно надо играть. Идёт поддержание физической работоспособности, игрового тонуса, наигрывание каких-то связей. Плюс просмотр максимального количества футболистов, молодых в том числе. Предоставление им шансов, когда над ними не довлеет результат. Если матч официальный, ты можешь его проиграть, и всё. А тут есть право на ошибку, в этом тоже свой плюс. Тренер может спокойно реализовывать свои мысли, видение, давать большинству игроков проявлять себя в составе сборной, – сказал Попов.

Ожидается, что следующие неофициальные матчи сборная России проведёт в сентябре текущего года.