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Чемпионат Европы по футболу 2024

Педри: «Травма осталась позади, очень жду начала Евро»

09 Июня 2024 • 01:15 Комментировать
Испания
...
Хорватия
15.06 19:00

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал о своём состоянии в преддверии чемпионата Европы.

21-летний игрок стал одним из главных героев субботнего товарищеского поединка «красной фурии» против сборной Северной Ирландии (5:1), оформив дубль. 15 июня испанцы проведут встречу первого тура групповой стадии Евро-2024 со сборной Хорватии.

«Моя травма осталась позади, что становится понятно, учитывая мой сегодняшний первый гол. Сейчас я чувствую себя прекрасно физически. Очень рад скорому старту чемпионата Европы», – приводит Mundo Deportivo слова Педри, впервые в карьере забившего за сборную Испании.

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