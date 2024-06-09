Гризманн: «Жиру заслуживает красивого прощания со сборной Франции»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о скором уходе Оливье Жиру из национальной команды.

37-летний форвард, недавно перешедший из «Милана» в «Лос-Анджелес», уже объявил о своём решении уйти из сборной после завершения Евро-2024.

В воскресенье французы проведут товарищеский матч со сборной Франции – для Жиру это будет последняя игра за «трёхцветных» перед местной публикой.

«Скоро состоится финальная игра Оливье во Франции за сборную, его последний танец здесь, и я надеюсь, что он будет вознаграждён по заслугам. Жиру – идеальный игрок для тренера», – цитирует GFFN Гризманна.