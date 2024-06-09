Ещё одна пятишка: Сборная Испании забила полдесятка голов и Северной Ирландии

Сборная Испании отобрала себе на товарищеские матчи перед Евро не самых сильных соперников. После Андорры спарринг-партнёром команды Луиса де ла Фуэнте стала Северная Ирландия.

Против Андорры испанцы по-взрослому включились уже во втором тайме, забив в нём в четыре раза больше мячей, чем в первом. Хет-трик оформил Микель Оярсабаль, по голу накидали на свои счета Айосе Перес и Ферран Торрес. В итоге 5:0.

Сборная Северной Ирландии принимала участие на одном чемпионате Европы – 2016 года. Там ей удалось пройти в плей-офф с третьего места в группе с тремя набранными очками. Далее в 1/8 финала североирландцы проиграли другим островитянам – сборной Уэльса.

В матче на стадионе в Мальорке начиналась вторая минута, когда «зелёно-белая армия» вдруг повела в счёте. Трай Хьюм набросил к центру из глубины со штрафного, а Дэниэл Баллард головой отправил мяч в створ, и Унай Симон ничего не смог поделать. 0:1.

Неожиданное начало не сломило испанцев. Игру взял на себя Педри и дальним низовым ударом упаковал мяч в левый угол. Вскоре Ламин Ямаль отпасовал на Хесуса Наваса, тот навесил справа, и Альваро Мората переадресовал сферу по назначению. 2:1.

На исходе получаса игры Кукурелья на левом полуфланге снабдил передачей Нико Уильямса, тот прострелил, а Педри подставил ногу и сделал всё как надо. Мяч вошёл в сетку мимо вратаря, и счёт стал 3:1. То есть испанцы не просто много владели мячом, а с реальной пользой.

«Красной фурии» этого показалось мало, и она обеспечила себе крупное превосходство на табло к перерыву. Ямаль записал себе голевую передачу забросом на Руиса. Выполнил своё голевое дело Фабиан – и 4:1. Педри пробовал устроиться и на хет-трик, но не судьба – мимо.

В компенсированное время первого тайма уже гости дважды простили хозяев. В первом случае ещё Унай Симон сработал, отразив из угла Айзека Прайса. Потом ле Норман не смог вынести мяч далеко, и у добивания Прайса оказался прайс выше створа.

Чего ещё не хватало испанцам? Гола Оярсабаля, конечно. Восьми минут на поле после замены во втором тайме ему потребовалось, чтобы довести счёт до состояния 5:1. Ямаль справа от чужих ворот отобрал мяч у Прайса и прострелил, а Оярсабаль результативно замкнул это дело.

Прайс ещё у чужих ворот момент загубил, попав на сэйв Симона. А большой шанс испанцев упустил Хоселу с прострела Мерино – выше. После Андорры и Северная Ирландия получила в свои ворота пять голов от Испании, которая стартует на Евро 15 июня матчем с Хорватией.

Кирилл Иванцов