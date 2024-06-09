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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ещё одна пятишка: Сборная Испании забила полдесятка голов и Северной Ирландии

09 Июня 2024 • 00:21 Комментировать
Испания
5:1
Северная Ирландия
окончен

Сборная Испании отобрала себе на товарищеские матчи перед Евро не самых сильных соперников. После Андорры спарринг-партнёром команды Луиса де ла Фуэнте стала Северная Ирландия.

Протокол игры  
Испания5:1Северная Ирландия
  2'Баллард Дэниэл (0:1)
(1:1) Педри12'  
(2:1) Мората Альваро18'  
(3:1) Педри29'  
(4:1) Фабиан Руис35'  
(5:1) Оярсабаль Микель60'  
Унай СимонНавас Хесус 46' (Гримальдо Алекс ( 46') Начо Фернандес 52' (Лапорт Эмерик ( 52') Ле Норман РобенКукурелья Марк 46' (Карвахаль Даниэль ( 46') Педри 61' (Мерино Микель ( 61') Родри ЭрнандесФабиан РуисЯмаль Ламин 72' (Хоселу Санмартин ( 72') Мората Альваро 52' (Оярсабаль Микель ( 52') Уильямс Нико
Запасные: Ольмо ДаниБаэна АлексПерес АйосеТоррес ФерранЛопес ФерминРайя ДавидВивиан ДаниэльРемиро АлехандроСубименди Мартин
Пикок-Фаррелл БэйлиБаллард ДэниэлЭванс ДжонниТоал Эойн 46' (Томпсон Джордан ( 46') Хьюм Трай 77' (Броди Спенсер ( 77') Брэдли Конор 66' (МакКосленд Росс ( 66') Чарльз ШиБойд-Манс Колан 46' (Эванс Корри ( 46') Льюис ДжамалРид Джейми II 66' (Тэйлор Дейл ( 66') Прайс Айзек 83' (Макменамин Конор ( 83')
Запасные: Смит Пол IIIДоннелли АаронМаршалл КаллумМадженнис ДжошГелбрейт ИтанЧарльз ПирсБраун КиаронХазард Конор
08 июня. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".

Против Андорры испанцы по-взрослому включились уже во втором тайме, забив в нём в четыре раза больше мячей, чем в первом. Хет-трик оформил Микель Оярсабаль, по голу накидали на свои счета Айосе Перес и Ферран Торрес. В итоге 5:0.

Сборная Северной Ирландии принимала участие на одном чемпионате Европы – 2016 года. Там ей удалось пройти в плей-офф с третьего места в группе с тремя набранными очками. Далее в 1/8 финала североирландцы проиграли другим островитянам – сборной Уэльса.

В матче на стадионе в Мальорке начиналась вторая минута, когда «зелёно-белая армия» вдруг повела в счёте. Трай Хьюм набросил к центру из глубины со штрафного, а Дэниэл Баллард головой отправил мяч в створ, и Унай Симон ничего не смог поделать. 0:1.

Неожиданное начало не сломило испанцев. Игру взял на себя Педри и дальним низовым ударом упаковал мяч в левый угол. Вскоре Ламин Ямаль отпасовал на Хесуса Наваса, тот навесил справа, и Альваро Мората переадресовал сферу по назначению. 2:1.

На исходе получаса игры Кукурелья на левом полуфланге снабдил передачей Нико Уильямса, тот прострелил, а Педри подставил ногу и сделал всё как надо. Мяч вошёл в сетку мимо вратаря, и счёт стал 3:1. То есть испанцы не просто много владели мячом, а с реальной пользой.

«Красной фурии» этого показалось мало, и она обеспечила себе крупное превосходство на табло к перерыву. Ямаль записал себе голевую передачу забросом на Руиса. Выполнил своё голевое дело Фабиан – и 4:1. Педри пробовал устроиться и на хет-трик, но не судьба – мимо.

В компенсированное время первого тайма уже гости дважды простили хозяев. В первом случае ещё Унай Симон сработал, отразив из угла Айзека Прайса. Потом ле Норман не смог вынести мяч далеко, и у добивания Прайса оказался прайс выше створа.

Чего ещё не хватало испанцам? Гола Оярсабаля, конечно. Восьми минут на поле после замены во втором тайме ему потребовалось, чтобы довести счёт до состояния 5:1. Ямаль справа от чужих ворот отобрал мяч у Прайса и прострелил, а Оярсабаль результативно замкнул это дело.

Прайс ещё у чужих ворот момент загубил, попав на сэйв Симона. А большой шанс испанцев упустил Хоселу с прострела Мерино – выше. После Андорры и Северная Ирландия получила в свои ворота пять голов от Испании, которая стартует на Евро 15 июня матчем с Хорватией.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Северной Ирландии

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