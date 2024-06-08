Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировочное занятие национальной команды.

Как сообщает Channel L’Equipe, участие 25-летнего футболиста в предстоящем товарищеском матче с Канадой находится под вопросом. По информации источника, накануне Мбаппе пропустил тренировку из-за проблем со спиной. При этом утверждается, что характер повреждения не является серьезным, а пропуск игры может быть просто перестраховкой.

Товарищеский матч между сборными Франции и Канады состоится завтра, 9 июня. Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.