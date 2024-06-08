Сборная Бельгии без проблем разгромила команду Люксембурга

Сборная Бельгии провела последний контрольный матч перед стартом на чемпионате Европы. В соперники были соседи из Люксембурга. Набравший шикарную форму Кевин де Брёйне сразу заставил голкипера демонстрировать реакцию, а вскоре вывел один на один Ромелу Лукаку, и форвард не попал в створ. В конце тайма Лукаку был сбит в штрафной, после чего с точки поразил правый угол ворот, а голкипер не угадал. Во втором тайме Жереми Доку разобрался с обороной и вложил мяч под удар Лукаку - 2:0. Еще один момент создала эта пара, только Ромелу пробил сначала в голкипера, а затем в штангу. Длиннющий пас в линию атаки, и Леандро Троссар в два касания укротил мяч и метко пробил - разгром.