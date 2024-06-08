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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Бельгии без проблем разгромила команду Люксембурга

08 Июня 2024 • 22:51 Комментировать
Бельгия
3:0
Люксембург

Сборная Бельгии провела последний контрольный матч перед стартом на чемпионате Европы. В соперники были соседи из Люксембурга. Набравший шикарную форму Кевин де Брёйне сразу заставил голкипера демонстрировать реакцию, а вскоре вывел один на один Ромелу Лукаку, и форвард не попал в створ. В конце тайма Лукаку был сбит в штрафной, после чего с точки поразил правый угол ворот, а голкипер не угадал. Во втором тайме Жереми Доку разобрался с обороной и вложил мяч под удар Лукаку - 2:0. Еще один момент создала эта пара, только Ромелу пробил сначала в голкипера, а затем в штангу. Длиннющий пас в линию атаки, и Леандро Троссар в два касания укротил мяч и метко пробил - разгром.

Протокол игры  
Бельгия3:0Люксембург
(1:0) Лукаку Ромелу43'  
(2:0) Лукаку Ромелу57'  
(3:0) Троссар Леандро80'  
Кастельс КоэнМёнье Тома 16' (Кюйпер Максим ( 16') Фас ВаутВитсель Аксель 46' (Вранкс Астер ( 46') Кастань Тимоти 64' (Карраско Янник ( 64') Мангаля ОрельОнана Амаду 64' (Дебаст Зено ( 64') Троссар ЛеандроДе Брёйне Кевин 72' (Де Кетеларе Шарль ( 72') Доку Жереми 64' (Бакайоко Жоан ( 64') Лукаку Ромелу
Запасные: Селс МатцТилеманс ЮриКамински ТомасВермирен АртурТеате АртурЛукебакио ДодиВертонген ЯнОпенда Лои
Морис АнтониМахмутович ЭнесШано МаксимКарлсон ДиркЖанс Лоран 78' (Фабио Лохей ( 78') Джогович Элдин 86' (Видейра Джейсон ( 86') Олесен МатиасМартинс Кристофер 54' (Селимович Вахид ( 54') Филиппс КрисРодригес Жерсон 86' (Айкен Софиан ( 86') Синани Данел
Запасные: Курчи АлессиоДардари АйманТилль СебастьянФокс ЛукасКардосо Тьяго ПерейраЖонатан ДавидЩон Ральф
08 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Люксембурга

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