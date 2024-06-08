Сборная Бельгии без проблем разгромила команду Люксембурга

Сборная Бельгии провела последний контрольный матч перед стартом на чемпионате Европы. В соперники были соседи из Люксембурга. Набравший шикарную форму Кевин де Брёйне сразу заставил голкипера демонстрировать реакцию, а вскоре вывел один на один Ромелу Лукаку, и форвард не попал в створ. В конце тайма Лукаку был сбит в штрафной, после чего с точки поразил правый угол ворот, а голкипер не угадал. Во втором тайме Жереми Доку разобрался с обороной и вложил мяч под удар Лукаку - 2:0. Еще один момент создала эта пара, только Ромелу пробил сначала в голкипера, а затем в штангу. Длиннющий пас в линию атаки, и Леандро Троссар в два касания укротил мяч и метко пробил - разгром.
Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу43'
|(2:0) Лукаку Ромелу57'
|(3:0) Троссар Леандро80'
Кастельс Коэн•Мёнье Тома16' (Кюйпер Максим (16') •Фас Ваут•Витсель Аксель46' (Вранкс Астер (46') •Кастань Тимоти64' (Карраско Янник (64') •Мангаля Орель•Онана Амаду64' (Дебаст Зено (64') •Троссар Леандро•Де Брёйне Кевин72' (Де Кетеларе Шарль (72') •Доку Жереми64' (Бакайоко Жоан (64') •Лукаку Ромелу
Морис Антони•Махмутович Энес•Шано Максим•Карлсон Дирк•Жанс Лоран78' (Фабио Лохей (78') •Джогович Элдин86' (Видейра Джейсон (86') •Олесен Матиас•Мартинс Кристофер54' (Селимович Вахид (54') •Филиппс Крис•Родригес Жерсон86' (Айкен Софиан (86') •Синани Данел
08 июня.
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