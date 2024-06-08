Моуринью: Не верю, что Роналду уедет с Евро-2024 без голов

Известный тренер Жозе Моуринью поделился мнением о роли нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Роналду является единственным, кто полностью понимает свое состояние. Он знает, когда ему нужно играть, а когда лучше поберечь себя. У Роналду большое влияние на команду. Он забьет свои голы на турнире», — заявил новый наставник «Фенербахче» в эфире RTP 3.

Чемпионат Европы начнется для сборной Португалии 18 июня матчем против Чехии. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени. Далее португальцам предстоит встретиться с национальными командами Турции и Грузии.