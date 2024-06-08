Эль-Шаарави высоко оценил шансы сборной Италии на Евро-2024

Нападающий «Ромы» и сборной Италии Стефан эль-Шаарави высказался о перспективах национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

«Скуадра адзурри» не входит в число главных фаворитов турнира, несмотря на статус действующего победителя. Команде Лучано Спаллетти предстоит сыграть в одной группе со сборными Албании, Хорватии и Испании.

«Состав ощутимо изменился с прошлого Евро. У нас хватает молодых игроков, но у них есть опыт и необходимые качества.

У нас отличный тренер и сплочённая команда. Наша задача – поехать на турнир и стать его героями. Спаллетти крайне требователен, но у него есть максимально чёткое представление о том, что он хочет видеть, и мы следуем за ним.

Добиться успеха будет непросто из-за жёсткой конкуренции, но мы намерены оставить свой след», – заявил в интервью RAI Sport эль-Шаарави.