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Чемпионат Европы по футболу 2024

Эль-Шаарави высоко оценил шансы сборной Италии на Евро-2024

08 Июня 2024 • 22:27 Комментировать
Италия
...
Албания
15.06 22:00

Нападающий «Ромы» и сборной Италии Стефан эль-Шаарави высказался о перспективах национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

«Скуадра адзурри» не входит в число главных фаворитов турнира, несмотря на статус действующего победителя. Команде Лучано Спаллетти предстоит сыграть в одной группе со сборными Албании, Хорватии и Испании.

«Состав ощутимо изменился с прошлого Евро. У нас хватает молодых игроков, но у них есть опыт и необходимые качества. 

У нас отличный тренер и сплочённая команда. Наша задача – поехать на турнир и стать его героями. Спаллетти крайне требователен, но у него есть максимально чёткое представление о том, что он хочет видеть, и мы следуем за ним.

Добиться успеха будет непросто из-за жёсткой конкуренции, но мы намерены оставить свой след», – заявил в интервью RAI Sport эль-Шаарави.

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Сборная Италии Лучано Спаллетти Стефан Эль-Шаарави евро-2024 ещё теги

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