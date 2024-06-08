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Сборная Дании забила три гола норвежцам

08 Июня 2024 • 22:23 Комментировать
Дания
3:1
Норвегия
окончен

Сборные Дании и Норвегии в субботу провели контрольный матч. В дебюте мощная атака хозяев привела к нескольким блокированным ударам, и в итоге Пьер-Эмиль Хёйбьерг прицельно попал под правую штангу. Вскоре Янник Вестергор после подачи корнера выпрыгнул выше всех и всадил мяч в сетку с отскоком от газона. Соперники заиграли активнее, Эрлинг Холанн в отличном моменте не попал по высоте, а удар Мартина Эдегора отразил вратарь. Эта пара форвардов создала голевую атаку, игрок «Манчестер Сити» пробросил мяч между ног соперника и отправил его в сетку, но судьи отменили гол - вне игры. Еще момент у атакующей пары - Эдегор выдал проникающий пас на Холанна, который переиграл голкипера - 2:1. Перед финальным свистком убил интригу Юссуф Поульсен. Голкипер гостей под прессингом ошибся, а Виктор Кристенсен прострелил под голевой удар Поульсена - 3:1.

Протокол игры  
Дания3:1Норвегия
(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль12'  
(2:0) Вестергор Янник21'  
  72'Холанн Эрлинг (2:1)
(3:1) Поульсен Юссуф90'  
Шмейхель КасперБах Александр 62' (Меле Йоаким ( 62') Андерсен ЙоакимВестергор ЯнникКристиансен ВикторХёйбьерг Пьер-ЭмильКристенсен Андреас 62' (Дольберг Каспер ( 62') Юлманд Мортен 46' (Дилейни Томас ( 46') Сков-Ольсен Андреас 62' (Эриксен Кристиан ( 62') Хёйлунн Расмус 62' (Кьяер Симон ( 62') Дамсгор Миккель 84' (Поульсен Юссуф ( 84')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаРённов ФредерикЛарсен Якоб-БруунДрейер АндерсКристенсен РасмусВинд ЙонасЙенсен МатиасХермансен МадсНоргор Кристиан
Нюланд ЭрьянРюэрсон Юлиан 75' (Берг Патрик ( 75') Айер КристофферЭстигор ЛеоПедерсен Маркус II 46' (Доннум Арон ( 46') Эдегор МартинБерге Сандер 88' (Ботхейм Эрик ( 88') Торсбю Мортен 75' (Ханше-Ольсен Андреас ( 75') Бобб Оскар 88' (Ветлесен Уго ( 88') Холанн ЭрлингНуса Антонио 46' (Мёллер Вольфе Давид ( 46')
Запасные: Торстведт КристианЛарсен ЙоргенДингеланд МатиасСкьеллеруп АндреасГундерсен ЙостейнСельвик Эгиль
08 июня. Стадион "Брондбю".

 

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