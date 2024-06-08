Сборная Дании забила три гола норвежцам

Сборные Дании и Норвегии в субботу провели контрольный матч. В дебюте мощная атака хозяев привела к нескольким блокированным ударам, и в итоге Пьер-Эмиль Хёйбьерг прицельно попал под правую штангу. Вскоре Янник Вестергор после подачи корнера выпрыгнул выше всех и всадил мяч в сетку с отскоком от газона. Соперники заиграли активнее, Эрлинг Холанн в отличном моменте не попал по высоте, а удар Мартина Эдегора отразил вратарь. Эта пара форвардов создала голевую атаку, игрок «Манчестер Сити» пробросил мяч между ног соперника и отправил его в сетку, но судьи отменили гол - вне игры. Еще момент у атакующей пары - Эдегор выдал проникающий пас на Холанна, который переиграл голкипера - 2:1. Перед финальным свистком убил интригу Юссуф Поульсен. Голкипер гостей под прессингом ошибся, а Виктор Кристенсен прострелил под голевой удар Поульсена - 3:1.