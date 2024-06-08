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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию

08 Июня 2024 • 21:44 Комментировать
Португалия
1:2
Хорватия
окончен

Сборные Португалии и Хорватии сошлись в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 8 июня в городе Оэйраш.

Протокол игры  
Португалия1:2Хорватия
  8'Модрич Лука (0:1)
(1:1) Жота Диогу48'  
  56'Будимир Анте (1:2)
Кошта ДиогуДалот Диогу 46' (Леау Рафаэл ( 46') Диаш РубенИнасиу ГонсалуМендеш Нуну 46' (Канселу Жоау ( 46') Витинья II 84' (Луис Матеус II ( 84') Пальинья ЖоауСилва БернардуФернандеш Бруну 70' (Нету Педру ( 70') Фелиш Жоау 46' (Семеду Нелсон ( 46') Рамуш Гонсалу 46' (Жота Диогу ( 46')
Запасные: Консейсау ФрансишкуПатрисиу РуйДанилу ПерейраРоналду КриштиануСа ЖозеПепе КеплерНевеш РубенНевеш ЖоауСилва Антониу
Ливакович ДоминикСтанишич ЙосипШутало ЙосипПонграчич МаринГвардиол ЙошкоМодрич Лука 54' (Пашалич Марио ( 54') Брозович Марсело 75' (Иванушец Лука ( 75') Ковачич Матео 75' (Влашич Никола ( 75') Майер Ловро 54' (Сучич Лука ( 54') Будимир Анте 67' (Петкович Бруно ( 67') Крамарич Андрей 54' (Перишич Иван ( 54')
Запасные: Соса БорнаБатурина МартинПашалич МаркоЛабрович НедилькоВида ДомагойПьяца МаркоЮранович ЙосипЭрлич МартинИвушич Ивица
08 июня.

 

Шикарная афиша, достойная поздних стадий Евро, случилась до старта чемпионата Европы в товарищеском матче. На стадионе клуба «Насьонал» сошлись португальцы и хорваты, выигравшие первые товарищеские матчи в июне. Хозяева разобрались с финнами, а гости – с македонцами. Самое главное, что не задействовали главных звёзд: Криштиану Роналду и Лука Модрич успели немного отдохнуть, восстановиться.

Правда, в очном матче только Лука появился с первых минут. КриРо же восстановление продолжил и со скамейки запасных наблюдал, как Модрич на восьмой минуте открывает счёт. Витинья слишком грубо атаковал Ковачича в своей штрафной площади, через паузу арбитр назначил пенальти, а к «точке» подошёл Лука Модрич. Диогу Кошта – признанный мастер отражать пенальти, реагировал он по удару и прыгнул в нужный угол, но не сумел достать мяч, пущенный хорватом. 0:1 на восьмой минуте.

Быстрый гол надломил португальцев. Они продолжили играть с преимуществом, но нервничали много. Бернарду Силва вылетел на угол вратарской площади – затянул с ударом, Гонсалу Рамуш убежал на передачу из глубины – тоже замешкался в решающий момент. Хорваты же играли по счёту и пытались игру сушить. С полузащитой Модрич – Брозович – Ковачич получалось это довольно неплохо.

Совсем скучать зрителям не приходилось, команды не забывали обмениваться уколами. Модрич направо сместился и вырезал шикарную диагональ, замыкать дальнюю штангу прибежал Гвардиол, но пробил чуть выше перекладины. Бруну Фернандеш и Жоау Феликс по очереди на дриблинге заходили с левого фланга. Смещение в центр и удар в дальний угол – мяч летит рядом со штангой. У хорватов теперь подаёт Станишич, а замыкает Будимир – вновь опаснейший удар головой, после которого мяч свистит над перекладиной.

В этой массе моментов гол состоялся лишь после перерыва. И забил его свежий Диогу Жота, замкнувший прострел ещё одного «свежачка» Нелсона Семеду – 1:1. После перерыва у Португалии вообще произошло четыре перестановки, кроме вышеназванных появились Рафаэл Леау и Жоау Канселу. Однако и у хорватов на эту свежесть ответ нашёлся, достаточно было лишь подождать десять минут.

Марио Пашалич не встретил сопротивления и смачно пробил со средней дистанции. Мяч врезался в перекладину и отскочил к Анте Будимиру, решившему эпизод – 1:2. Полчаса оставалось у Португалии чтобы отыграться, но тут уже хорватом удалось качественно засушить. После второй волны корнера мог сравнять счёт Рубен Диаш, головой пробивший рядом со штангой, но этот момент так и остался единственным. Хотя защитника и ещё раз потеряли после прострела – тогда Диаш пробил точно в Ливаковича из неплохой ситуации.

Сборная Хорватии победила в гостях и с хорошим настроением подходит к Евро-2024. А Криштиану Роналду на поле так и не появился.

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Сборная Португалии Сборная Хорватии

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