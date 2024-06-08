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Чемпионат Европы по футболу 2024

Де Йонг: Не могу обещать, что восстановлюсь к старту Евро

08 Июня 2024 • 21:41 Комментировать
Нидерланды
...
Исландия
10.06 21:45

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг ответил на вопрос о своём состоянии.

— Моя травма? У меня все хорошо. Надеюсь, что смогу принять участие в первой игре чемпионата Европы, но ничего обещать не могу, — приводит слова де Йонга Vandaag Inside.

Первый матч чемпионата Европы – 2024 сборная Нидерландов проведет 16 июня против команды Польши. Старт поединка запланирован на 16:00 по московскому времени. Кроме того, нидерландцы сыграют на турнире с Францией и Австрией.

Всего на счету де Йонга 54 матча за национальную команду, два забитых мяча и шесть результативных передач.

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Барселона Френки де Йонг сборная Нидерландов ещё теги

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