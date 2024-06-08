Сборные Венгрии и Эстонии разгромно победили

Подошли к концу некоторые товарищеские матчи. Сборная Венгрии принимала израильтян и за 11 минут в первом тайме сделала счет разгромным. Роланд Шаллаи стал автором победного гола, а также дубль оформил Барнабас Варга - 3:0.

Сборная Эстонии также разгромила своего соперника, команду Фарерских островов, 4:1. Только здесь гости едва не выиграли первый тайм, но затем напропускали в свои ворота.