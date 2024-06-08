Сборные Венгрии и Эстонии разгромно победили

Подошли к концу некоторые товарищеские матчи. Сборная Венгрии принимала израильтян и за 11 минут в первом тайме сделала счет разгромным. Роланд Шаллаи стал автором победного гола, а также дубль оформил Барнабас Варга - 3:0.
Сборная Эстонии также разгромила своего соперника, команду Фарерских островов, 4:1. Только здесь гости едва не выиграли первый тайм, но затем напропускали в свои ворота.
Протокол игры
|(1:0) Шаллаи Роланд11'
|(2:0) Варга Барнабас19'
|(3:0) Варга Барнабас22'
Гулачи Петер•Ланг Адам46' (Фиола Аттила (46') •Орбан Вилли•Салаи Аттила•Болла Бендегуз•Керкез Милош78' (Надь Жолт (78') •Надь Адам•Стайлс Каллум41' (Кляйнхайслер Ласло (41') •Шаллаи Роланд46' (Газдаг Даниэль (46') •Собослаи Доминик57' (Чобот Кевин (57') •Варга Барнабас57' (Адам Мартин (57')
Глазер Омри•Хофмейстер Йоав30' (Сафури Рамиз (30') •Шломо Раз•Арад Офри30' (Нахмиас Идан (30') •Даса Элазар•Групер Дэнни•Шамир Эден30' (Гордана Роэй (30') •Лави Нета•Кинда Гади46' (Перец Элиэль (46') •Битон Дан90' (Альтман Омри (90') •Барибо Тай69' (Guy Melamed (69')
08 июня.
Протокол игры
|24' Кнудсен Петур (0:1)
|(1:1) Тамм Алекс 43'
|(2:1) Аниер Хенри 50'
|(3:1) Тур Эдгар 83'
|(4:1) Кураксин Данил 89'
Хейн Карл-Якоб • Паскочи Максим • Метс Кароль • Кууск Мяртен • Шеннинг-Ларсен Микаэль 78' ( Пикк Артур ( 78') • Саарма Роби 72' ( Лепик Марк ( 72') • Шейн Рокко Роберт 84' ( Кураксин Данил ( 84') • Айнсалу Михкель • Миллер Мартин 84' ( Поом Маркус ( 84') • Аниер Хенри 72' ( Сорга Эрик ( 72') • Тамм Алекс 72' ( Тур Эдгар ( 72')
Запасные: Веткал Мартин • Лиландер Михаэл • Пеэтсон Расмус • Patrik Kristal • Тоугяс Эрко • Палуметс Кевор • Игонен Матвей • Валлнер Карл-Андре • Хуссар Кристо
Рейнатред А Бардюр • Даниэльсен Йоаннес • Чуквуди Сэмюэл • Ванхамар Гуннар • Давидсен Вильормур • Йоэнсен Рене • Кнудсен Петур 62' ( Петерсен Петур ( 62') • Радославлевич Стефан 81' ( Йоханнесен Патрик ( 81') • Серенсен Ханус 89' ( Эллингсгор Арон ( 89') • Ольсен Мейнхард 62' ( Юстинуссен Адриан ( 62') • Эдмундссон Йоан 46' ( Ольсен Клеминт ( 46')
08 июня.
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