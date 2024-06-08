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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Венгрии и Эстонии разгромно победили

08 Июня 2024 • 21:04 Комментировать
Венгрия
3:0
Израиль

Подошли к концу некоторые товарищеские матчи. Сборная Венгрии принимала израильтян и за 11 минут в первом тайме сделала счет разгромным. Роланд Шаллаи стал автором победного гола, а также дубль оформил Барнабас Варга - 3:0.

Сборная Эстонии также разгромила своего соперника, команду Фарерских островов, 4:1. Только здесь гости едва не выиграли первый тайм, но затем напропускали в свои ворота.

Протокол игры  
Венгрия3:0Израиль
(1:0) Шаллаи Роланд11'  
(2:0) Варга Барнабас19'  
(3:0) Варга Барнабас22'  
Гулачи ПетерЛанг Адам 46' (Фиола Аттила ( 46') Орбан ВиллиСалаи АттилаБолла БендегузКеркез Милош 78' (Надь Жолт ( 78') Надь АдамСтайлс Каллум 41' (Кляйнхайслер Ласло ( 41') Шаллаи Роланд 46' (Газдаг Даниэль ( 46') Собослаи Доминик 57' (Чобот Кевин ( 57') Варга Барнабас 57' (Адам Мартин ( 57')
Запасные: Дордой МартонБотка ЭндреСаппанош ПетерШефер АндрашБолог БотондДибус ДенешНего ЛоикКата Михай
Глазер ОмриХофмейстер Йоав 30' (Сафури Рамиз ( 30') Шломо РазАрад Офри 30' (Нахмиас Идан ( 30') Даса ЭлазарГрупер ДэнниШамир Эден 30' (Гордана Роэй ( 30') Лави НетаКинда Гади 46' (Перец Элиэль ( 46') Битон Дан 90' (Альтман Омри ( 90') Барибо Тай 69' (Guy Melamed ( 69')
Запасные: Кайуф ШарифКанаан МохаммадГерафи ЙоавГлазер ДанЛейоус ГишамДахан ОриНаор Гони
08 июня.
Протокол игры 
Эстония4:1Фарерские острова
  24' Кнудсен Петур (0:1)
(1:1) Тамм Алекс 43'  
(2:1) Аниер Хенри 50'  
(3:1) Тур Эдгар 83'  
(4:1) Кураксин Данил 89'  
Хейн Карл-Якоб  Паскочи Максим  Метс Кароль  Кууск Мяртен  Шеннинг-Ларсен Микаэль   78' (Пикк Артур (   78' Саарма Роби   72' (Лепик Марк (   72' Шейн Рокко Роберт   84' (Кураксин Данил (   84' Айнсалу Михкель  Миллер Мартин   84' (Поом Маркус (   84' Аниер Хенри   72' (Сорга Эрик (   72' Тамм Алекс   72' (Тур Эдгар (   72')
Запасные: Веткал Мартин  Лиландер Михаэл  Пеэтсон Расмус  Patrik Kristal  Тоугяс Эрко  Палуметс Кевор  Игонен Матвей  Валлнер Карл-Андре  Хуссар Кристо
Рейнатред А Бардюр  Даниэльсен Йоаннес  Чуквуди Сэмюэл  Ванхамар Гуннар  Давидсен Вильормур  Йоэнсен Рене  Кнудсен Петур   62' (Петерсен Петур (   62' Радославлевич Стефан   81' (Йоханнесен Патрик (   81' Серенсен Ханус   89' (Эллингсгор Арон (   89' Ольсен Мейнхард   62' (Юстинуссен Адриан (   62' Эдмундссон Йоан   46' (Ольсен Клеминт (   46')
Запасные: Беньяминсен Янн  Gullbrandur Oeregaard  Йохансен Даниэль  Мненей Ноа  Эйдстейнссон Силас  Петерсен Ари  Самуэльсен Рагнар  Свенссон Арнбьорн
 08 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Эстонии Сборная Венгрии

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