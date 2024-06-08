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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Швейцарии и Австрии обменялись голами

08 Июня 2024 • 21:00 Комментировать
Швейцария
1:1
Австрия

Сборные Швейцарии и Австрии слишком увлеклись отработкой тактических схем и игровых связей, так как товарищеский матч получился почти без ударов. В самом дебюте Дан Ндой грубо ошибся в обороне, и Кристоф Баумгартнер по центру рванул к воротам и результативно пробил - 0:1. В середине тайма хозяева ответили ударом Хайнца Линднера, голкипер среагировал, но Сильвен Видмер тут же добил - 1:1. К сожалению, на этом все моменты и закончились - не самая веселая ничья.

Протокол игры  
Швейцария1:1Австрия
  5'Баумгартнер Кристоф (0:1)
(1:1) Видмер Сильван26'  
Зоммер ЯннЭльведи НикоАканджи Мануэль 77' (Сьерро Венсан ( 77') Родригес Рикардо 77' (Зесигер Седрик ( 77') Видмер СильванНдой ДанФройлер РемоДжака Гранит 77' (Стергиу Леонидас ( 77') Цубер Стивен 42' (Эбишер Мишель ( 42') Варгас Рубен 66' (Шакири Джердан ( 66') Амдуни Зеки 66' (Окафор Ноа ( 66')
Запасные: Штеффен РенатоДуа КвадвоМвого ИвонРидер ФабианКобель ГрегорЯшари Ардон
Линднер ХайнцЛинхарт Филипп 67' (Дансо Кевин ( 67') Данилюк Флавиус 46' (Пош Штефан ( 46') Траунер Гернот 67' (Вебер Максимилиан ( 67') Мвене ФиллиппЗайвальд НиколасЛаймер Конрад 77' (Зайдль Маттиас ( 77') Баумгартнер Кристоф 46' (Виммер Патрик ( 46') Кайнц Флориан 46' (Гриллич Флориан ( 46') Шмид РоманоГрегорич Михаэль
Запасные: Арнаутович МаркоХедль НикласПрасс АлександрПенц ПатрикЭнтруп МаксимилианКверфельд ЛеопольдГрюлль МаркоВайманн АндреасЗабитцер Марсель
08 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Сборная Австрии

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