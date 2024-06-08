Сборные Швейцарии и Австрии обменялись голами

Сборные Швейцарии и Австрии слишком увлеклись отработкой тактических схем и игровых связей, так как товарищеский матч получился почти без ударов. В самом дебюте Дан Ндой грубо ошибся в обороне, и Кристоф Баумгартнер по центру рванул к воротам и результативно пробил - 0:1. В середине тайма хозяева ответили ударом Хайнца Линднера, голкипер среагировал, но Сильвен Видмер тут же добил - 1:1. К сожалению, на этом все моменты и закончились - не самая веселая ничья.