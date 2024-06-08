Сборные Швейцарии и Австрии обменялись голами

Сборные Швейцарии и Австрии слишком увлеклись отработкой тактических схем и игровых связей, так как товарищеский матч получился почти без ударов. В самом дебюте Дан Ндой грубо ошибся в обороне, и Кристоф Баумгартнер по центру рванул к воротам и результативно пробил - 0:1. В середине тайма хозяева ответили ударом Хайнца Линднера, голкипер среагировал, но Сильвен Видмер тут же добил - 1:1. К сожалению, на этом все моменты и закончились - не самая веселая ничья.
Протокол игры
|5'Баумгартнер Кристоф (0:1)
|(1:1) Видмер Сильван26'
Зоммер Янн•Эльведи Нико•Аканджи Мануэль77' (Сьерро Венсан (77') •Родригес Рикардо77' (Зесигер Седрик (77') •Видмер Сильван•Ндой Дан•Фройлер Ремо•Джака Гранит77' (Стергиу Леонидас (77') •Цубер Стивен42' (Эбишер Мишель (42') •Варгас Рубен66' (Шакири Джердан (66') •Амдуни Зеки66' (Окафор Ноа (66')
Линднер Хайнц•Линхарт Филипп67' (Дансо Кевин (67') •Данилюк Флавиус46' (Пош Штефан (46') •Траунер Гернот67' (Вебер Максимилиан (67') •Мвене Филлипп•Зайвальд Николас•Лаймер Конрад77' (Зайдль Маттиас (77') •Баумгартнер Кристоф46' (Виммер Патрик (46') •Кайнц Флориан46' (Гриллич Флориан (46') •Шмид Романо•Грегорич Михаэль
08 июня.
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