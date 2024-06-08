Сборная Сербии опять разгромила Швецию: Митрович и Тадич устроили 0:3 в Стокгольме

Сборные Швеции и Сербии сыграли в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 8 июня в городе Стокгольм.

Подготовку к чемпионату Европы по футболу сборные Сербии и Швеции начали неудачно. В первом товарищеском матче июня «тре крунур» проиграли соседям из Дании, а сербы наткнулись на серьёзное сопротивление австрийцев – 1:2. Теперь им предстояло выяснить, кто продлит тревожную серию перед Евро. На правах хозяев активнее начали шведы, показав, что именно они ситуацией владеют.

Было много неплохих забегов от Эланги, но заканчивались они максимум угловыми. Были забросы Кулушевски на Нильссона, забегания Элиассона, но всё как-то конкретики шведам не хватало. Лучший момент упусти сам Деян, когда замкнул кросс Форсберга с левого фланга. Позиция была хорошая, но пробил Кулушевски точно в руки голкиперу. Сербы посмотрели на это, отбились и прибежали с голом в первой же атаке.

С правого фланга навесил Андрия Живкович, Сергей Милинкович-Савич продавил сразу двух оппонентов и от рук Ольсена вогнал мяч в сетку – 0:1. Всё довольно просто. На инерции сербы ещё пару атак провели, но Митровича удивительно легко оттесняли от мяча в завершающих стадиях, так что моментов более не случилось. Не смогли оправиться от удара и шведы – на перерыв сербы ушли, лидируя в счёте.

С началом второго тайма перемен было немало. Шведскую атаку усилили Исак и Ларссон, у сербов для укрепления оборонительной линии вышел Неманья Гудель. Как выяснилось позже, гораздо лучше сработали сербские перестановки. Игра выровнялась, атаки поочередно шли на разные ворота, а с завершением лучше было у гостей. На исходе часа игрового времени Костич коротко забросил на Митровича, который в борьбе с защитником неотразимо пробил – 0:2. Прыжок Ольсена остался лишь для статистики.

Проходит ещё десять минут и Филип Младенович оформляет свой ассист с фланга. Вырезает он кросс в штрафную площадь, который принимает Тадич. Душан разворачивает опекуна и бьёт точно в ближний от себя угол – 0:3. Разгромный счёт шведов подстегнул. Они побежали бодрее, атаковали рьяно, но опять в завершении всё летело очень далеко. Так Исак и Хольм поочерёдно пробили сильно выше ворот из хороших позиций.

Даже гола престижа не увидели мы от хозяев поля. Сборная Сербии второй раз подряд разгромила Швецию, предыдущая встреча в Лиге наций завершилась со счётом 4:1.