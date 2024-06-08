Сборные Молдовы и Кипра провели результативный товарищеский матч. Первый тайм получился почти без моментов, а в конце 45-минутки был открыт счет. Иоан-Кэлин Ревенко без помех головой замыкал навес, кипер парировал, а Никита Моцпан внес мяч в сетку - 1:0. Сразу после перерыва гости провели быструю атаку с результативным завершением Данило Шполярича. Тут же Яннис Питтас слева прорвался к воротам и метров с 12 поразил дальний угол - 1:2. Молдаване сравняли счет после углового и выноса мяча в поле вратарем, это Виктор Штиня здорово пробил издали. Вскоре ситуация повторилась, только удар Штини был отражен, а вот Виктор Богачук был точен не добивании - 3:2.
Сборная Молдовы добыла волевую победу над командой Кипра
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