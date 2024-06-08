Непомнящий уверен, что сборная России смогла бы дать бой на чемпионате Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о теоретических перспективах сборной России на чемпионате Европы – 2024.

Специалист заявил, что сборная России здорово провела последние матчи, команда выглядит очень сплоченной.

— Очень бы хотелось посмотреть на эту сборную на крупном турнире. Думаю, эта команда смогла бы дать бой на Евро-2024, — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, 7 июня подопечные Валерия Карпина разгромили на выезде сборную Беларуси со счетом 4:0.

Ожидается, что свой следующий контрольный поединок сборная России проведет в сентябре. Соперник пока неизвестен.