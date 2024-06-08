Леманн не верит в победу сборной Германии на Евро-2024

Экс-голкипер «Арсенала» Йенс Леманн высказался о перспективах сборной Германии на предстоящем Евро-2024.

— За два года команда не научилась обороняться. Результаты команды были ужасными. Конечно, у нас есть несколько талантливых игроков, но максимум сборной Германии на чемпионате Европы — выход в полуфинал, — цитирует Леманна The Telegraph.

Чемпионат Европы – 2024 стартует 14 июня. Для сборной Германии данный турнир станет домашним. По итогам жеребьевки подопечные Юлиана Нагельсманна сыграют в группе A вместе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Напомним, на последнем Евро сборная Германии вышла из группы, но вылетела в 1/8 финала.