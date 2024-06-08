Без Роналду, но с Модричем: Сборные Португалии и Хорватии назвали составы на матч

В субботу в рамках подготовки к чемпионату Европы – 2024 сыграют сборные Португалии и Хорватии. Стартовые составы команд приводим ниже:

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Пальинья, Витинья, Фернандеш, Бернарду Силва, Фелиш, Рамуш.

Криштиану Роналду в основной состав не попал, что не стало сюрпризом – он только в пятницу прибыл в расположение команды.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Крамарич, Майер, Будимир.

Следить за матчем Португалия – Хорватия можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.