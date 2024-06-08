Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Без Роналду, но с Модричем: Сборные Португалии и Хорватии назвали составы на матч

08 Июня 2024 • 18:52 Комментировать
Португалия
0:1
Хорватия
1 1.65 X 3.75 2 5.50
1-й тайм

В субботу в рамках подготовки к чемпионату Европы – 2024 сыграют сборные Португалии и Хорватии. Стартовые составы команд приводим ниже:

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Пальинья, Витинья, Фернандеш, Бернарду Силва, Фелиш, Рамуш.

Криштиану Роналду в основной состав не попал, что не стало сюрпризом – он только в пятницу прибыл в расположение команды.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Крамарич, Майер, Будимир.

Следить за матчем Португалия – Хорватия можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Хорватии Лука Модрич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Июня
11:26
Ставка и прогноз на товарищеский матч Португалия — Хорватия — 8 июня 2024
02:08
Португалия - Хорватия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Июня
21:14
Бесплатная ставка и прогноз на товарищеский матч Португалия — Хорватия — 8 июня 2024
20:41
Прогноз на точный счёт товарищеского матча Португалия — Хорватия — 8 июня 2024
06 Июня
20:46
Португалия – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:36
Сёмин: «Роналду брали в сборную не из-за имени»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ ХОРВАТИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый
Спортивные новости
Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июня
20:00 · Чемпионат Европы 2024
Леманн не верит в победу сборной Германии на Евро-2024
18:52 · Чемпионат Европы 2024
Без Роналду, но с Модричем: Сборные Португалии и Хорватии назвали составы на матч
18:43 · Чемпионат Европы 2024
Швеция - Сербия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:42 · Чемпионат Европы 2024
Молдова - Кипр: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
18:13 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт высказался о травме Стоунса перед стартом Евро-2024
18:09 · Чемпионат Европы 2024
«Европейская миссия»: Роналду показал фото после приезда в сборную Португалии 2 фото
16:53 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поддержал Рэшфорда
14:46 · Чемпионат Европы 2024
Руни: «Беллингем – отличный игрок, но сборная Англии должна строить игру вокруг Фодена»
13:44 · Чемпионат Европы 2024
Мюллер выступил в новой роли в сборной Германии
13:22 · Чемпионат Европы 2024
Под каким номером Беллингем сыграет на Евро – в сборной Англии раскрыли номера всех игроков
12:51 · Чемпионат Европы 2024
Обляков прокомментировал разгромную победу сборной России
12:45 · Чемпионат Европы 2024
Франция назвала финальную заявку на Евро-2024 - Мбаппе в списке
11:44 · Чемпионат Европы 2024
Кроос выразил недовольство победой сборной Германии
11:20 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Португалии высказались о Криштиану Роналду
10:56 · Чемпионат Европы 2024
Карпин оценил степень усталости после сезона
Все новости