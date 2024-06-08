Саутгейт высказался о травме Стоунса перед стартом Евро-2024

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о состоянии защитника команды Джона Стоунса.

Напомним, в минувшем товарищеском матче сборной Англии с Исландией (0:1) Стоунс получил небольшое повреждение и покинул поле в перерыве.

— Думаю, что с ним все хорошо. Но мы не будем рисковать им в преддверии Евро, — цитирует Саутгейта Evening Standard.

16 июня сборная Англии проведет свой первый матч на чемпионате Европы – 2024 против Сербии. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Следующими соперниками англичан в группе С будут национальные команды Дании (20 июня) и Словении (25 июня).