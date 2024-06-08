Нападающий Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях фотографию, сделанную после приезда в расположение сборной Португалии.

«Европейская миссия», - такими двумя словами подписал фото 39-летний Роналду.

В субботу сборная Португалии проведёт товарищеский матч против Хорватии, но Роналду в этой игре не выступит, о чём накануне рассказывал главный тренер команды Роберто Мартинес. Криштиану должен сыграть в последней товарищеской игре перед Евро-2024 - против Ирландии (11 июня).

Отметим, что на групповой стадии чемпионата Европы соперниками сборной Португалии будут Чехия, Турция и Грузия.