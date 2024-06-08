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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Европейская миссия»: Роналду показал фото после приезда в сборную Португалии фото

08 Июня 2024 • 18:09 Комментировать (2)

Нападающий Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях фотографию, сделанную после приезда в расположение сборной Португалии.

«Европейская миссия», - такими двумя словами подписал фото 39-летний Роналду.

В субботу сборная Португалии проведёт товарищеский матч против Хорватии, но Роналду в этой игре не выступит, о чём накануне рассказывал главный тренер команды Роберто Мартинес. Криштиану должен сыграть в последней товарищеской игре перед Евро-2024  - против Ирландии (11 июня).

Отметим, что на групповой стадии чемпионата Европы соперниками сборной Португалии будут Чехия, Турция и Грузия.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (2) Все комментарии
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Francisco Gento
08 Июня 2024 в 18:17
Будем болеть за сб. Грузию!
Чтобы Грузия не пропустила от Португалии больше 5-ти мячей ...
Смоленский
08 Июня 2024 в 18:13
Будет поддерживать морально!
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