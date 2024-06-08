Руни: «Беллингем – отличный игрок, но сборная Англии должна строить игру вокруг Фодена»

Второй лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни назвал игрока, который должен быть ключевым в составе «трёх львов». Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» указал на Фила Фодена из «Манчестер Сити». Напомним, англичанин был признан лучшим игроком минувшего розыгрыша Премьер-лиги.

«Беллингем – отличный игрок, но сборная Англии должна строить игру вокруг Фодена», – цитирует Руни издание Daily Mail.

Фоден в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 19 голами и 8 результативными передачами. Полузащитник сыграл важную роль в победе «Манчестер Сити» в чемпионате.